Manchester United obserwuje sytuację włoskiego defensora

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Giorgio Scalvini łączony z Manchesterem United

Manchester United wiąże duże nadzieje z nadchodzącym sezonem, w którym będzie rywalizował nie tylko w Premier League, ale również w Lidze Mistrzów. Drużyna Czerwonych Diabłów chce zaprezentować się z jak najlepszej strony zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku. Z tego powodu władze angielskiego klubu intensywnie pracują nad zwiększeniem jakości w składzie.

Gigant z Wysp Brytyjskich jest bardzo aktywny na rynku transferowym, sprowadzając już kilku nowych piłkarzy. Manchester United może wkrótce poważnie wzmocnić także linię obrony. Jak poinformował James Ducker z gazety „The Telegraph”, jednym z głównych kandydatów do przenosin na Old Trafford jest Giorgio Scalvini. Włodarze Czerwonych Diabłów uważnie monitorują sytuację młodego włoskiego defensora i mogą w najbliższym czasie złożyć Atalancie Bergamo oficjalną ofertę.

Ośmiokrotny reprezentant Italii jest łączony także z Tottenhamem Hotspur oraz Newcastle United. Z aktualnym pracodawcą pozostaje związany od 2015 roku, kiedy trafił do akademii Atalanty z Brescii Calcio. Do pierwszego zespołu awansował przed rozpoczęciem kampanii 2021/2022, rozgrywając od tego czasu 137 meczów, w których zdobył osiem bramek i zaliczył sześć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Wartość rynkowa 22-letniego stopera wynosi około 40 milionów euro.