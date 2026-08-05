Manchester United obserwuje sytuację włoskiego defensora

07:53, 5. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  James Ducker / The Telegraph

Manchester United może wzmocnić swoją linię obrony. Jak podaje James Ducker z gazety The Telegraph, na celownik angielskiego giganta trafił Giorgio Scalvini.

Giorgio Scalvini
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Giorgio Scalvini łączony z Manchesterem United

Manchester United wiąże duże nadzieje z nadchodzącym sezonem, w którym będzie rywalizował nie tylko w Premier League, ale również w Lidze Mistrzów. Drużyna Czerwonych Diabłów chce zaprezentować się z jak najlepszej strony zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku. Z tego powodu władze angielskiego klubu intensywnie pracują nad zwiększeniem jakości w składzie.

Gigant z Wysp Brytyjskich jest bardzo aktywny na rynku transferowym, sprowadzając już kilku nowych piłkarzy. Manchester United może wkrótce poważnie wzmocnić także linię obrony. Jak poinformował James Ducker z gazety „The Telegraph”, jednym z głównych kandydatów do przenosin na Old Trafford jest Giorgio Scalvini. Włodarze Czerwonych Diabłów uważnie monitorują sytuację młodego włoskiego defensora i mogą w najbliższym czasie złożyć Atalancie Bergamo oficjalną ofertę.

Ośmiokrotny reprezentant Italii jest łączony także z Tottenhamem Hotspur oraz Newcastle United. Z aktualnym pracodawcą pozostaje związany od 2015 roku, kiedy trafił do akademii Atalanty z Brescii Calcio. Do pierwszego zespołu awansował przed rozpoczęciem kampanii 2021/2022, rozgrywając od tego czasu 137 meczów, w których zdobył osiem bramek i zaliczył sześć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Wartość rynkowa 22-letniego stopera wynosi około 40 milionów euro.

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