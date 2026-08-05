Real Madryt straci kolejnego gracza? Mourinho nie daje zgody

12:54, 5. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ekrem Konur

Real Madryt w tym okienku pożegnał już łącznie ośmiu zawodników. Czy ta grupa się powiększy? Ekrem Konur przekonuje, że Królewscy mogą stracić kolejnego piłkarza, ale Jose Mourinho nie wyraża zgody na ten transfer.

Jose Mourinho
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Agencia LOF/ Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt nie sprzeda napastnika ze względu na Jose Mourinho?

Do tej pory Santiago Bernabeu opuściło ośmiu graczy, w tym Gonzalo García, César Palacios, Fran García, Mario Martín, Fran González, Dani Ceballos, Daniel Carvajal i David Alaba. Niewykluczone, że ta lista wydłuży się do dziewięciu nazwisk.

Ekrem Konur twierdzi, że Real Madryt musi liczyć się z odejściem Brahima Diaza. Reprezentant Maroka wzbudza ogromne zainteresowanie tureckich gigantów i może rozważać zmianę miejsca pracy.

Besiktas nie zdołał sprowadzić Mohameda Salaha, który wybrał propozycję Trabzonsporu, i analizuje możliwość pozyskania 27-latka. Czy wychowanek Malagi i Manchesteru City odejdzie z drużyny Królewskich? Konur przekonuje, że Jose Mourinho nie chce stracić napastnika i nie wyraża zgody na ten transfer.

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