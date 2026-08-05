Real Madryt straci kolejnego gracza? Mourinho nie daje zgody

Real Madryt nie sprzeda napastnika ze względu na Jose Mourinho?
Do tej pory Santiago Bernabeu opuściło ośmiu graczy, w tym Gonzalo García, César Palacios, Fran García, Mario Martín, Fran González, Dani Ceballos, Daniel Carvajal i David Alaba. Niewykluczone, że ta lista wydłuży się do dziewięciu nazwisk.
Ekrem Konur twierdzi, że Real Madryt musi liczyć się z odejściem Brahima Diaza. Reprezentant Maroka wzbudza ogromne zainteresowanie tureckich gigantów i może rozważać zmianę miejsca pracy.
Besiktas nie zdołał sprowadzić Mohameda Salaha, który wybrał propozycję Trabzonsporu, i analizuje możliwość pozyskania 27-latka. Czy wychowanek Malagi i Manchesteru City odejdzie z drużyny Królewskich? Konur przekonuje, że Jose Mourinho nie chce stracić napastnika i nie wyraża zgody na ten transfer.