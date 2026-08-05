Real Madryt jest o krok od dogadania się z Lipskiem w sprawie transferu Yana Diomande. Będzie to rekordowy nabytek hiszpańskiego giganta - donosi Florian Plettenberg.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real z przełomem. Diomande bliski upragnionego transferu

Yan Diomande w debiutanckim sezonie w Bundeslidze zachwycił, wyrastając na lidera Lipska i jednego z najlepszych piłkarzy w kraju. Swój wielki potencjał potwierdził na mistrzostwach świata. Po zaledwie roku spędzonym w Niemczech czeka go hitowy transfer do europejskiego giganta. W pewnym momencie wydawało się, że wzmocni Paris Saint-Germain, ale w stolicy Francji zrezygnowano z niego po nieudanych negocjacjach z Lipskiem. Wówczas do walki włączył się Real Madryt. Intensywne prace przyniosły wreszcie wyczekiwany przełom.

Wygląda na to, że Diomande faktycznie zakotwiczy na Santiago Bernabeu. Florian Plettenberg informuje, że strony są już na finiszu negocjacji. Dogadywane są ostatnie szczegóły operacji, która ma kosztować nawet 140 milionów euro. Dla Realu będzie to oczywiście nowy transferowy rekord, a dla Lipska największa sprzedaż w historii.

Na dzisiaj skrzydłowy nie otrzymał jeszcze zielonego światła, by wyruszyć do Madrytu w celu przejścia testów medycznych. Transfer powinien zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych dni.

🚨⚪️ BREAKING | RB Leipzig and Real Madrid are now in the final stages of completing Yan Diomande’s transfer.



EXCL DET | The total package, including bonuses, is expected to be worth between €130m and €140m. The final structure is currently being discussed.



No final green… pic.twitter.com/IOy8zsrZtS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2026

W sezonie 2025/2026 Diomande uzbierał w Bundeslidze 12 bramek oraz 9 asyst w 33 występach. Portal „Transfermarkt” wycenia 19-letniego piłkarza na 90 mln euro.