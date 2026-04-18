Zieliński wyprzedził Milika. Zapisał się w historii Serie A

16:37, 18. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Piotr Zieliński zdobył przepiękną bramkę w meczu Inter Mediolan - Cagliari. Tym samym ma na swoim koncie 50 goli w lidze włoskiej. Wyprzedził pod tym względem Arkadiusza Milika, zostając najskuteczniejszym Polakiem w historii Serie A.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński najskuteczniejszym Polakiem w historii Serie A

Inter Mediolan pędzi po 21. w historii mistrzostwo Włoch, a Piotr Zieliński jest kluczowym zawodnikiem zespołu. W piątek (17 kwietnia) Nerazzurri podejmowali przed własną publicznością Cagliari. Mediolańczycy odnieśli pewne zwycięstwo (3:0). Reprezentant Polski, choć rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, miał duży wpływ na końcowy wynik, zdobywając gola w doliczonym czasie gry.

Zieliński pojawił się na boisku dopiero w 76. minucie, ale kwadrans wystarczył, żeby zachwycił kibiców. W 92. minucie jak to ma w zwyczaju w tym sezonie, oddał strzał zza pola karnego, który powędrował prosto do siatki. Jednocześnie było to jego 50. trafienie w Serie A.

Tym samym Piotr Zieliński został najskuteczniejszym polskim piłkarzem w historii Serie A. Bramką w spotkaniu z Cagliari wyprzedził Arkadiusza Milika, który ma na swoim koncie 49 goli w lidze włoskiej. Na podium jest również Krzysztof Piątek z 33 bramkami. Tuż za TOP3 znalazł się legendarny Zbigniew Boniek, który ma na swoim koncie 31 goli. Pozostali polscy piłkarze mają aż o ponad połowę mniej goli.

Najskuteczniejsi polscy piłkarze w historii Serie A:

  1. Piotr Zieliński – 50 goli
  2. Arkadiusz Milik – 49 goli
  3. Krzysztof Piątek – 33 gole
  4. Zbigniew Boniek – 31 goli
  5. Mariusz Stępiński – 14 goli
  6. Karol Linetty – 14 goli
  7. Kamil Glik – 12 goli
  8. Szymon Żurkowski – 10 goli
  9. Dawid Kownacki – 6 goli
  10. Nicola Zalewski – 5 goli

