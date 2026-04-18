Zieliński wyprzedził Milika. Zapisał się w historii Serie A

Zieliński najskuteczniejszym Polakiem w historii Serie A
Inter Mediolan pędzi po 21. w historii mistrzostwo Włoch, a Piotr Zieliński jest kluczowym zawodnikiem zespołu. W piątek (17 kwietnia) Nerazzurri podejmowali przed własną publicznością Cagliari. Mediolańczycy odnieśli pewne zwycięstwo (3:0). Reprezentant Polski, choć rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, miał duży wpływ na końcowy wynik, zdobywając gola w doliczonym czasie gry.
Zieliński pojawił się na boisku dopiero w 76. minucie, ale kwadrans wystarczył, żeby zachwycił kibiców. W 92. minucie jak to ma w zwyczaju w tym sezonie, oddał strzał zza pola karnego, który powędrował prosto do siatki. Jednocześnie było to jego 50. trafienie w Serie A.
Tym samym Piotr Zieliński został najskuteczniejszym polskim piłkarzem w historii Serie A. Bramką w spotkaniu z Cagliari wyprzedził Arkadiusza Milika, który ma na swoim koncie 49 goli w lidze włoskiej. Na podium jest również Krzysztof Piątek z 33 bramkami. Tuż za TOP3 znalazł się legendarny Zbigniew Boniek, który ma na swoim koncie 31 goli. Pozostali polscy piłkarze mają aż o ponad połowę mniej goli.
Najskuteczniejsi polscy piłkarze w historii Serie A:
- Piotr Zieliński – 50 goli
- Arkadiusz Milik – 49 goli
- Krzysztof Piątek – 33 gole
- Zbigniew Boniek – 31 goli
- Mariusz Stępiński – 14 goli
- Karol Linetty – 14 goli
- Kamil Glik – 12 goli
- Szymon Żurkowski – 10 goli
- Dawid Kownacki – 6 goli
- Nicola Zalewski – 5 goli