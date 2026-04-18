Marie-Louise Eta przegrała w debiucie! Historyczny mecz w Bundeslidze [WIDEO]

Union Berlin przegrał z VfL Wolfsburg (1:2). Mecz 30. kolejki Bundesligi przykuł uwagę kibiców z całego świata. Powodem był fakt, że na ławce gospodarzy zadebiutowała Marie-Louise Eta. Jest pierwszą w historii kobietą, która poprowadziła klub w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech.

Union Berlin przegrał w debiucie Marie-Louise Ety

Union Berlin zdecydował się na nieszablonowy ruch i został pierwszym w historii klubem z Bundesligi, który zatrudnił kobietę w roli trenerki pierwszego zespołu. Marie-Louise Eta przejęła zespół tylko tymczasowo do końca sezonu w miejsce zwolnionego Steffena Baumgarta. 34-latka zadebiutowała w lidze TOP5 w sobotę podczas meczu z VfL Wolfsburg w ramach 30. kolejki.

Nie był to udany debiut dla Marie-Louise. Jej drużyna szybko straciła bramkę, bo już w 11. minucie na prowadzenie Wilków wyprowadził Patrick Wimmer. Z kolei 27 sekund po przerwie drużyna Kamila Grabary cieszyła się z dwubramkowego prowadzenia. Tym razem do siatki trafił Dzenan Pejcinović.

Gospodarze z biegiem czasu przyśpieszyli grę, dążąc do złapania kontaktu z rywalem. Udało się to dopiero w 85. minucie, gdy gola kontaktowego strzelił Oliver Burke. Podopieczni Marie-Louise Ety robili, co mogli, żeby wyrównać, ale pod koniec meczu przeszkodził im w tym Kamil Grabara, notując fantastyczną interwencję. Ostatecznie drużyna Polaka zdobyła cenne punkty w walce o utrzymanie. Union po tym spotkaniu znalazł się na 11. miejscu z przewagą 6 punktów nad strefą spadkową.

Union Berlin 1:2 VfL Wolfsburg (85′ Burke – 11′ Wimmer, 46′ Pejcinović)