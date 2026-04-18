Chelsea interesuje się Noahem Sadikiem. Jak się okazuje, Manchester United również zaczął obserwować zawodnika Sunderlandu. To właśnie te kluby mogą stoczyć walkę o transfer pomocnika - donosi Sacha Tavolieri.

Chelsea bacznie przeczesuje ligowy rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Od pewnego czasu wiemy, że na celowniku The Blues znajduje się Noah Sadiki. Tymczasem Sacha Tavolieri zdradza, że londyńczycy będą mieli rywala w walce o transfer pomocnika z Demokratycznej Republiki Konga. Piłkarz Sunderlandu znalazł się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United.

Na typ etapie trudno stwierdzić, który kierunek obierze Noah Sadiki. Utalentowany pomocnik ma w czym wybierać, ponieważ Chelsea oraz Manchester United nie zgłaszają się po byle jakiego piłkarza. Do otwarcia letniego okienka transferowego pozostałe jeszcze trochę, więc zainteresowane strony mają czas, aby dokładnie przyjrzeć się 21-latkowi.

Sunderland jeszcze nie myśli o możliwości rozstania z Noahem Sadikiem. Nie znamy kwoty, jakiej oczekiwałby obecny pracodawca pomocnika z Demokratycznej Republiki Konga. Niewątpliwie jednak zapowiada się interesująca walka o transfer. Czas pokaże, który zespół w przyszłym sezonie będzie reprezentować wychowanek Anderlechtu.

Noah Sadiki w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce Sunderlandu. 21-latek wciąż czeka na premierowy udział przy strzelonym golu. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia pomocnika na 30 milionów euro.