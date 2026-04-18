FC Barcelona monitoruje sytuację Alejandro Grimaldo. W walce o transfer piłkarza Bayeru Leverkusen liczą się także Juventus oraz AC Milan. Hiszpański obrońca preferuje jednak powrót do ojczyzny - informuje "Fussball Daten".

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona, Juventus i AC Milan walczą o Alejandro Grimaldo

FC Barcelona nie rezygnuje ze starań o pozyskanie o Alejandro Grimaldo. Obrońca Bayeru Leverkusen od dawna znajduje się pod obserwacją Dumy Katalonii. Serwis „Fussball Daten” poinformował, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym Hiszpan może wylądować w zespole Hansiego Flicka. Na przeszkodzie Blaugranie jednak mogą stanąć inne topowe zespoły.

Wspomniane źródło zdradza, że Alejandro Grimaldo znajduje się nie tylko w kręgu zainteresowań FC Barcelony. Gwiazda Bayeru Leverkusen jest obserwowana również przez Juventus oraz AC Milan. W lepszej sytuacji jednak są Katalończycy. Obrońca preferuje bowiem powrót do Hiszpanii. Władze Blaugrany zatem mogą wziąć się do pracy i rozpocząć negocjacje transferowe.

Warto zaznaczyć, że Alejandro Grimaldo jest wychowankiem FC Barcelony. Hiszpański obrońca jednak wtedy nie zdołał przebić się do seniorskiego składu Dumy Katalonii i wybrał przeprowadzkę do Benfiki Lizbona. To właśnie tam wypłynął na szerokie wody talent zawodnika. Na niemieckich boiskach 30-latek potwierdził, że jest czołowym lewym defensorem w Europie.

Alejandro Grimaldo w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Statystyki Hiszpana są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 11 asyst.