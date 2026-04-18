Barcelona obserwuje gwiazdę Bundesligi! Szykuje się walka gigantów

16:13, 18. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
FC Barcelona monitoruje sytuację Alejandro Grimaldo. W walce o transfer piłkarza Bayeru Leverkusen liczą się także Juventus oraz AC Milan. Hiszpański obrońca preferuje jednak powrót do ojczyzny - informuje "Fussball Daten".

FC Barcelona nie rezygnuje ze starań o pozyskanie o Alejandro Grimaldo. Obrońca Bayeru Leverkusen od dawna znajduje się pod obserwacją Dumy Katalonii. Serwis „Fussball Daten” poinformował, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym Hiszpan może wylądować w zespole Hansiego Flicka. Na przeszkodzie Blaugranie jednak mogą stanąć inne topowe zespoły.

Wspomniane źródło zdradza, że Alejandro Grimaldo znajduje się nie tylko w kręgu zainteresowań FC Barcelony. Gwiazda Bayeru Leverkusen jest obserwowana również przez Juventus oraz AC Milan. W lepszej sytuacji jednak są Katalończycy. Obrońca preferuje bowiem powrót do Hiszpanii. Władze Blaugrany zatem mogą wziąć się do pracy i rozpocząć negocjacje transferowe.

Warto zaznaczyć, że Alejandro Grimaldo jest wychowankiem FC Barcelony. Hiszpański obrońca jednak wtedy nie zdołał przebić się do seniorskiego składu Dumy Katalonii i wybrał przeprowadzkę do Benfiki Lizbona. To właśnie tam wypłynął na szerokie wody talent zawodnika. Na niemieckich boiskach 30-latek potwierdził, że jest czołowym lewym defensorem w Europie.

Alejandro Grimaldo w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Statystyki Hiszpana są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 11 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości