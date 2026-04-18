Szaleństwo w Radomiu! Widzew na kolanach [WIDEO]

16:43, 18. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Radomiak Radom i Widzew Łódź rozpoczęli sobotnie zmagania w PKO Ekstraklasie. Rywalizacja ułożyła się po myśli drużyny Bruno Baltazara, którzy w dramatycznych okolicznościach wygrali 2:1.

Radomiak Radom lepszy od Widzewa Łódź

Sobotnie zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od niezwykle interesującego starcia w dole tabeli. A w nim Radomiak Radom przed własną publicznością podejmował Widzew Łódź. Obie drużyny nie zaliczają dobrego sezonu. Do ostatniej serii gier prawdopodobnie jedni i drudzy będą musieli walczyć o utrzymanie. Sobotni mecz zatem miał ogromny ciężar gatunkowy.

Pierwsza odsłona rywalizacji w Radomiu kompletnie nie porwała. Drużyny nie miały sposobu na rozmontowanie defensywy przeciwnika. Akcje ofensywne nie przynosiły rezultatów, więc na przerwę zespoły schodziły z bezbramkowym rezultatem.

Po przerwie gra nie uległa zmianie, ale w 59. minucie Widzew Łódź objął prowadzenie. Do własnej siatki skierował piłkę Christos Donis, który niefortunnie interweniował.

Jak to w piłce bywa, gol otworzył mecz. Radomiak Radom większymi siłami zaczął atakować, a przyjezdni czekali na kontry. Kilka razy udało im się wyjść z ciekawą akcją, ale pod bramką Filipa Majchrowicza brakowało konkretów. W 82. minucie jednak petardę odpalił Roberto Alves. W samej końcówce gospodarze przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. A bohaterem został Luquinhas.

Radomiak w następnym meczu zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Widzew Łódź natomiast ugości na własnym stadionie Motor Lublin.

Radomiak Radom – Widzew Łódź 2:1

Alves (82′), Luquinhas (90+3′) – Donis samobój (59′)

