Szaleństwo w Radomiu! Widzew na kolanach [WIDEO]

Radomiak Radom i Widzew Łódź rozpoczęli sobotnie zmagania w PKO Ekstraklasie. Rywalizacja ułożyła się po myśli drużyny Bruno Baltazara, którzy w dramatycznych okolicznościach wygrali 2:1.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź oraz Radomiaka Radom

Sobotnie zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od niezwykle interesującego starcia w dole tabeli. A w nim Radomiak Radom przed własną publicznością podejmował Widzew Łódź. Obie drużyny nie zaliczają dobrego sezonu. Do ostatniej serii gier prawdopodobnie jedni i drudzy będą musieli walczyć o utrzymanie. Sobotni mecz zatem miał ogromny ciężar gatunkowy.

Pierwsza odsłona rywalizacji w Radomiu kompletnie nie porwała. Drużyny nie miały sposobu na rozmontowanie defensywy przeciwnika. Akcje ofensywne nie przynosiły rezultatów, więc na przerwę zespoły schodziły z bezbramkowym rezultatem.

Po przerwie gra nie uległa zmianie, ale w 59. minucie Widzew Łódź objął prowadzenie. Do własnej siatki skierował piłkę Christos Donis, który niefortunnie interweniował.

To się nazywa zachować chłodną głowę! Duet Shehu&Bergier wyprowadził w pole bramkarza rywali i mamy 1:0 dla Widzewa! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/YX4HVejaUp — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 18, 2026

Jak to w piłce bywa, gol otworzył mecz. Radomiak Radom większymi siłami zaczął atakować, a przyjezdni czekali na kontry. Kilka razy udało im się wyjść z ciekawą akcją, ale pod bramką Filipa Majchrowicza brakowało konkretów. W 82. minucie jednak petardę odpalił Roberto Alves. W samej końcówce gospodarze przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. A bohaterem został Luquinhas.

ROBERTO ALVEEEEEES! CO ZA GOL NA REMIS! 🔥



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/nObIFGl3yN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 18, 2026

Radomiak w następnym meczu zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Widzew Łódź natomiast ugości na własnym stadionie Motor Lublin.

Radomiak Radom – Widzew Łódź 2:1

Alves (82′), Luquinhas (90+3′) – Donis samobój (59′)