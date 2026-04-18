Arbeloa liczy na cud, inaczej Real Madryt będzie bezwzględny

Real Madryt zdecydował, że Alvaro Arbeloa zostanie zwolniony. Zdanie mogą zmienić tylko wtedy, jeśli wydarzy się jakiś cud - pisze Marca. Takim cudem byłoby zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Tylko cud może uratować Arbeloę od zwolnienia w Realu

Real Madryt nie tylko odpadł z Ligi Mistrzów, ale prawie niemożliwe jest, żeby zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Pogubione punkty w ostatnim czasie sprawiły, że strata do FC Barcelony wzrosła do dziewięciu punktów. Biorąc pod uwagę końcówkę sezonu, strata wydaje się nie do odrobienia. Porażka z Bayernem w europejskich pucharach utwierdziła Florentino Pereza w przekonaniu, że musi zmienić trenera.

Los Arbeloi wydaje się przesądzony. Wszystkie hiszpańskie media piszą od kilku dni o zmianie na ławce trenerskiej. Dziennik Marca zasugerował to samo, ale dodał, że gdyby wydarzył się cud, niewykluczone, że Real Madryt mógłby zmienić zdanie.

– Alvaro Arbeloa nie zostanie w klubie, chyba że wydarzy się cud. Real Madryt zakłada, że jego dalsza praca jest praktycznie niemożliwa. Zarząd uznał, że postawienie na Xabiego Alonso nie przyniosło efektu, a zmiana na Alvaro Arbeloę również nie dała oczekiwanego przełomu. W związku z tym najbardziej prawdopodobne jest, że obecny trener zostanie zwolniony – czytamy na łamach dziennika Marca.

Arbeloa został zatrudniony na początku roku tuż po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. Za jego kadencji Królewscy nie tylko odpadli z Ligi Mistrzów i przegrali walkę o tytuł, ale również rozczarowali w Pucharze Króla. Łącznie prowadził drużynę w 21 meczach. Jego bilans to 13 zwycięstw, remis i aż siedem porażek. Średnio zdobywają 1,90 punktu na mecz.