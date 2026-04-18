W tym klubie będzie grał Jakub Kamiński w przyszłym sezonie

17:38, 18. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  fussballtransfers.com

Jakub Kamiński w sezonie 2026/2027 będzie grał w barwach FC Koeln. Potwierdził to dyrektor klubu Thomas Kessler, cytowany przez serwis fussballtransfers.com. Polak jest jedną z gwiazd zespołu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński zostanie wykupiony z Wolfsburga przez Koeln

Jakub Kamiński jest związany kontraktem z VfL Wolfsburg, ale w tym sezonie gra na wypożyczeniu w barwach FC Koeln. Pod względem statystyk to najlepszy sezon reprezentanta Polski od czasu, gdy latem 2022 roku opuścił Lecha Poznań. Łącznie we wszystkich rozgrywkach uzbierał 7 goli i 5 asyst w 32 meczach. Skrzydłowy pozostaje gwiazdą zespołu, a kibice nie wyobrażają sobie bez niego pierwszego składu.

Przyszłość 23-latka pozostawała znakiem zapytania. Rozwiał ją dyrektor FC Koeln, który potwierdził, że Kamiński pozostanie w Kolonii. Dodał, że klauzula wykupu zapisana w umowie obowiązuje nawet w przypadku, gdy zespół spadnie z Bundesligi.

Klauzula obowiązuje niezależnie od ligi i skorzystamy z opcji wykupu Kamińskiego. Dziś ponownie pokazał, jak ważny jest dla nas – mówił Thomas Kessler, dyrektor FC Koeln, cytowany przez serwis fussballtransfers.com.

FC Koeln po 30. kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli. Na swoim koncie mają 31 punktów, więc przewaga nad strefą spadkową wynosi 5 oczek. Do końca sezonu pozostały cztery spotkania. Kamiński i spółka zmierzą się z Bayerem Leverkusen, Unionem Berlin, Heidenheim i Bayernem Monachium.

Wcześniej polski piłkarz bronił barw Wolfsburga, w którym nie potrafił przebić się do podstawowego składu. Dla Wilków rozegrał łącznie 78 spotkań, w których zdobył 5 goli i zanotował 10 asyst. Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro.

