Juventus FC – Bologna FC: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

Juventus FC - Bologna FC: typy i kursy na mecz 33. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 20:45.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Juventus – Bologna, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się niezwykle ciekawym starciem. A w nim Juventus przed własną publicznością podejmie Bolognę. Gospodarze wciąż walczą o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów, dlatego każdy punkt na finiszu sezonu ma dla nich ogromne znaczenie. Bologna również ma swoje ambicje i z pewnością spróbuje pokrzyżować plany faworytowi. Zapowiada się intensywne spotkanie, w którym stawka będzie wyjątkowo wysoka.

Ja uważam, że w tym spotkaniu obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Juventus – Bologna, ostatnie wyniki

Juventus imponuje formą. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła cztery zwycięstwa (4:0 z Pisą, 1:0 z Udinese, 2:0 z Genoą oraz 1:0 z Atalantą Bergamo), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Sassuolo).

Bologna natomiast gra w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Vincenzo Italiano odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Cremonese oraz 2:0 z Lecce), a także ponieśli trzy porażki (0:2 z Lazio, 1:3 z Aston Villą w pierwszym meczu w Lidze Europy i 0:4 z Aston Villą w rewanżu).

Juventus – Bologna, historia

Rywalizacja Juventusu z Bologną należy do jednej z najstarszych w historii włoskiej piłki i sięga początków XX wieku. Oba kluby wielokrotnie mierzyły się w Serie A, choć w różnych okresach ich pozycja w lidze była odmienna. Juventus przez lata wypracował sobie wyraźną przewagę w bezpośrednich starciach, częściej sięgając po zwycięstwa i potwierdzając swój status jednego z największych klubów we Włoszech. Mimo to Bologna potrafiła sprawiać niespodzianki, zwłaszcza w meczach rozgrywanych na własnym stadionie, gdzie niejednokrotnie urywała punkty faworytowi. Ich pojedynki często mają solidny, taktyczny charakter i nierzadko bywają bardziej wyrównane, niż wskazywałaby na to historia obu klubów.

Juventus – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.48. W przypadku zwycięstwa Bologni natomiast sięga nawet 6.25.

Juventus FC Bologna 1.48 4.30 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 20:42

Juventus – Bologna, kto wygra?

Juventus – Bologna, przewidywane składy

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso – McKennie, Locatelli, Thuram – Conceicao, David, Yildiz

Bologna: Pessina – Joao Mario, Vitik, Lysaker Heggem, Miranda – Moro, Freuler – Orsolini, Bernardeschi, Rowe – Castro

Juventus – Bologna, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Bologna obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

