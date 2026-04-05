Mundial uciekł, włoska piłka szuka lidera. Maldini w gronie faworytów

Reprezentacja Włoch w związku z brakiem awansu na mundial wywołała burzę we włoskiej piłce. La Stampa przekazała wieści, kto może zostać prezesem Włoskiej Federacji Piłkarskiej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Paolo Maldini

Paolo Maldini kandydatem na nowego prezesa Włoskiej Federacji Piłkarskiej

Reprezentacja Włoch ostatnio nie dała rady pokonać Bośnia i Hercegowina w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Azzurri tym samym nie zagrają na trzecim z rzędu mundialu. To sprawia, że włoskiej piłce musi dojść do zmian na różnych płaszczyznach.

Już wcześniej pojawił się komunikat, że Gabriele Gravina dobrowolnie zrezygnował z piastowania funkcji prezesa Włoska Federacja Piłkarska. Wybory na nowego szefa odbędą się 22 czerwca. Tymczasem nominacje mają zostać oficjalnie zarejestrowane 40 dni przed głosowaniem.

La Stampa podała z kolei, że były obrońca reprezentacji Włoch Paolo Maldini może być brany pod uwagę jako kandydat na stanowisko nowego prezesa Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Były piłkarz AC Milan pracował w latach 2018-2019 w reprezentacji, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju, a następnie był dyrektorem technicznym. Opuścił to stanowisko w 2023 roku.

Maldini zakończył karierę piłkarską z imponującymi wynikami: rozegrał 647 meczów w Serie A, co stanowi rekord wszech czasów. Ponadto z Milanem siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo Włoch, raz Puchar Włoch, a także pięciokrotnie Superpuchar Włoch, Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA. Z reprezentacją Maldini zdobył srebrny i brązowy medal na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.