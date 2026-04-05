Mundial uciekł, włoska piłka szuka lidera. Maldini w gronie faworytów

11:35, 5. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Reprezentacja Włoch w związku z brakiem awansu na mundial wywołała burzę we włoskiej piłce. La Stampa przekazała wieści, kto może zostać prezesem Włoskiej Federacji Piłkarskiej.

Paolo Maldini
fot. PressFocus Na zdjęciu: Paolo Maldini

Paolo Maldini kandydatem na nowego prezesa Włoskiej Federacji Piłkarskiej

Reprezentacja Włoch ostatnio nie dała rady pokonać Bośnia i Hercegowina w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Azzurri tym samym nie zagrają na trzecim z rzędu mundialu. To sprawia, że włoskiej piłce musi dojść do zmian na różnych płaszczyznach.

Już wcześniej pojawił się komunikat, że Gabriele Gravina dobrowolnie zrezygnował z piastowania funkcji prezesa Włoska Federacja Piłkarska. Wybory na nowego szefa odbędą się 22 czerwca. Tymczasem nominacje mają zostać oficjalnie zarejestrowane 40 dni przed głosowaniem.

La Stampa podała z kolei, że były obrońca reprezentacji Włoch Paolo Maldini może być brany pod uwagę jako kandydat na stanowisko nowego prezesa Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Były piłkarz AC Milan pracował w latach 2018-2019 w reprezentacji, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju, a następnie był dyrektorem technicznym. Opuścił to stanowisko w 2023 roku.

Maldini zakończył karierę piłkarską z imponującymi wynikami: rozegrał 647 meczów w Serie A, co stanowi rekord wszech czasów. Ponadto z Milanem siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo Włoch, raz Puchar Włoch, a także pięciokrotnie Superpuchar Włoch, Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA. Z reprezentacją Maldini zdobył srebrny i brązowy medal na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości