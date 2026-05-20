Bayern dobije targu z Interem? Planuje wzmocnić defensywę

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Yann Bisseck

Yann Bisseck na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium po raz kolejny wywalczył mistrzostwo Niemiec, nie dając większych szans swoim rywalom w walce o tytuł. Władze bawarskiego klubu doskonale wiedzą jednak, że głównym celem na następny sezon będzie triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywek w europejskich piłce, czyli w Lidze Mistrzów. Z tego powodu drużyna z Allianz Areny planuje jeszcze bardziej wzmocnić swój skład podczas letniego okienka transferowego. Priorytetem pozostaje zwiększenie rywalizacji między innymi w linii defensywnej.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Allianz Arenę jest Yann Bisseck. Bayern Monachium bardzo wysoko ceni umiejętności środkowego obrońcy Interu Mediolan i od dłuższego czasu uważnie monitoruje jego sytuację. Choć kontrakt 25-letniego niemieckiego stopera z aktualnym pracodawcą obowiązuje aż do 30 czerwca 2029 roku, to odpowiednio wysoka oferta mogłaby skłonić włoski klub do rozpoczęcia negocjacji. Obecna wartość rynkowa defensora wynosi około 40 milionów euro.

Urodzony w 2000 roku zawodnik występuje na włoskich boiskach od połowy 2023 roku, kiedy trafił do drużyny Nerazzurrich za nieco ponad siedem milionów euro z Aarhus GF. W trwającym sezonie Yann Bisseck rozegrał 35 meczów, zdobył trzy bramki oraz zaliczył trzy asysty. Warto dodać, że jednokrotny reprezentant Niemiec posiada również niewielkie doświadczenie z Bundesligi, ponieważ swoją piłkarską karierę rozpoczynał w FC Koeln.