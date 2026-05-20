Juventus znalazł alternatywę dla Bernardo Silvy. Głośne nazwiska

Juventus chce konkretnych wzmocnień w środku pola. Głównym celem jest Bernardo Silva, ale transfer Portugalczyka staje się skomplikowany, dlatego Stara Dama już znalazła alternatywę.

Brahim Diaz i Fabian Ruiz na celowniku Juventusu

Juventus niezależnie od gry w Lidze Mistrzów ma jasno określony cel na letnie okno transferowe. Klub szuka zawodnika dynamicznego i kreatywnego. Piłkarza, który potrafi zrobić różnicę między liniami i dać drużynie większą jakość w ataku. Luciano Spalletti oczekuje wzmocnień, które pozwolą podnieść poziom zespołu.

Według Tuttosport wielkim marzeniem pozostaje Bernardo Silva. Portugalczyk ma opuścić Manchester City i od dawna znajduje się wysoko na liście życzeń Juventusu. Problem może pojawić się jednak w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów. Bez dodatkowych wpływów finansowych taki transfer stałby się znacznie trudniejszy do przeprowadzenia.

Dlatego w Turynie analizowane są także inne opcje. Coraz częściej pojawia się nazwisko Fabiana Ruiza z Paris Saint Germain. Pomocnik ma kontrakt do połowy 2027 roku i bardzo odpowiada profilowi zawodnika poszukiwanego przez Spallettiego. Włoskie media podkreślają, że Juventus i PSG i tak będą rozmawiały o przyszłości Randala Kolo Muaniego. Temat hiszpańskiego pomocnika może pojawić się przy okazji tych kontaktów.

Na liście kandydatów znajduje się także Mateo Kovacić. Były piłkarz Interu może opuścić Manchester City i czeka na rozwój sytuacji. Juventus obserwuje również Brahima Diaza. Hiszpan ma za sobą udany okres gry w Milanie i w Turynie wierzą, że mógłby wnieść do ofensywy więcej kreatywności i nieprzewidywalności.

To jednak nie koniec głośnych nazwisk. Tuttosport informuje, że Spalletti oczekuje piłkarzy z najwyższej półki. Wśród marzeń szkoleniowca wymieniani są także Alisson oraz Mohamed Salah. Egipcjanin opuści Liverpool i najczęściej łączony jest z kierunkiem saudyjskim. Gdyby jednak pojawiła się szansa na pozostanie w Europie, Juventus mógłby spróbować wykorzystać okazję.