Juventus znalazł alternatywę dla Bernardo Silvy. Głośne nazwiska

12:21, 20. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus chce konkretnych wzmocnień w środku pola. Głównym celem jest Bernardo Silva, ale transfer Portugalczyka staje się skomplikowany, dlatego Stara Dama już znalazła alternatywę.

Bernardo Silva
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Brahim Diaz i Fabian Ruiz na celowniku Juventusu

Juventus niezależnie od gry w Lidze Mistrzów ma jasno określony cel na letnie okno transferowe. Klub szuka zawodnika dynamicznego i kreatywnego. Piłkarza, który potrafi zrobić różnicę między liniami i dać drużynie większą jakość w ataku. Luciano Spalletti oczekuje wzmocnień, które pozwolą podnieść poziom zespołu.

Według Tuttosport wielkim marzeniem pozostaje Bernardo Silva. Portugalczyk ma opuścić Manchester City i od dawna znajduje się wysoko na liście życzeń Juventusu. Problem może pojawić się jednak w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów. Bez dodatkowych wpływów finansowych taki transfer stałby się znacznie trudniejszy do przeprowadzenia.

Dlatego w Turynie analizowane są także inne opcje. Coraz częściej pojawia się nazwisko Fabiana Ruiza z Paris Saint Germain. Pomocnik ma kontrakt do połowy 2027 roku i bardzo odpowiada profilowi zawodnika poszukiwanego przez Spallettiego. Włoskie media podkreślają, że Juventus i PSG i tak będą rozmawiały o przyszłości Randala Kolo Muaniego. Temat hiszpańskiego pomocnika może pojawić się przy okazji tych kontaktów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Na liście kandydatów znajduje się także Mateo Kovacić. Były piłkarz Interu może opuścić Manchester City i czeka na rozwój sytuacji. Juventus obserwuje również Brahima Diaza. Hiszpan ma za sobą udany okres gry w Milanie i w Turynie wierzą, że mógłby wnieść do ofensywy więcej kreatywności i nieprzewidywalności.

To jednak nie koniec głośnych nazwisk. Tuttosport informuje, że Spalletti oczekuje piłkarzy z najwyższej półki. Wśród marzeń szkoleniowca wymieniani są także Alisson oraz Mohamed Salah. Egipcjanin opuści Liverpool i najczęściej łączony jest z kierunkiem saudyjskim. Gdyby jednak pojawiła się szansa na pozostanie w Europie, Juventus mógłby spróbować wykorzystać okazję.