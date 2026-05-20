John Stones może dołączyć do giganta. Poważne zainteresowanie

21:38, 20. maja 2026
Paweł Wątorski
John Stones po 10 latach odchodzi z Manchesteru City. Mike Keegan z "Daily Mail" poinformował, że angielski obrońca może trafić do Bayernu Monachium.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: John Stones

John Stones opuści Manchester City po zakończeniu obecnego sezonu. 87-krotny reprezentant Anglii trafił na Etihad Stadium w 2016 roku z Evertonu. Przez dekadę był jednym z kluczowych postaci defensywy The Citizens. Łącznie w barwach 10-krotnych mistrzów Anglii rozegrał 294 mecze, w których zdobył 19 bramek.

W ostatnich miesiącach Stones był łączony z różnymi kierunkami. W mediach pojawiały się spekulacje o zainteresowaniu ze strony Wrexham oraz Juventusu Turyn. Jak ujawnia „Daily Mail”, Bayern Monachium rozważa sprowadzenie angielskiego obrońcy. Ewentualny transfer oznaczałby ponowne spotkanie Stonesa z Vincentem Kompanym.

Jeśli niemiecki gigant zdecyduje się na konkretny ruch w sprawie Stonesa, może znaleźć się w uprzywilejowanej pozycji względem innych zainteresowanych klubów. Relacja stopera z belgijskim szkoleniowcem oraz znajomość jego stylu gry mogą odegrać kluczową rolę w negocjacjach.

Stones ma na swoim koncie sześć mistrzostw Anglii oraz triumf w Lidze Mistrzów pod wodzą Pepa Guardioli. Z kolei Bawarczycy dominują w niemieckich rozgrywkach i w trwającym sezonie sięgnęli po 35. mistrzostwo Niemiec w swojej historii. W sobotę mogą także zdobyć Puchar Niemiec. W finale rozgrywanym w Berlinie zmierzą się z VfB Stuttgart.

