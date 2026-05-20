Fabregas mógł trafić do wielkiego klubu. Wszystko rozbiło się o jeden pomysł

Inter Mediolan ma za sobą znakomity sezon i nie zamierza zmieniać kierunku. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, przed wyborem obecnego szkoleniowca klub rozważał inne rozwiązanie, ale jedna rozmowa miała rozwiać wszelkie wątpliwości.

Fabregas miał pomysł na nowy Inter

Cristian Chivu ma wkrótce przedłużyć kontrakt z Interem Mediolan. Rumuński trener po bardzo udanym sezonie zyskał pełne zaufanie władz klubu. Według włoskich mediów nowa umowa ma obowiązywać do 2028 roku. W kontrakcie ma pojawić się również opcja przedłużenia o kolejny sezon. Szkoleniowiec może też liczyć na znaczącą podwyżkę wynagrodzenia.

Jak ujawnia „La Gazzetta dello Sport”, przed postawieniem na Chivu władze Interu analizowały także inne nazwiska. Jednym z kandydatów był Cesc Fabregas. Hiszpan prowadzi Como i należy do trenerów, którzy wzbudzają coraz większe zainteresowanie we Włoszech.

Według relacji włoskiego dziennika doszło nawet do spotkania. Fabregas miał przedstawić działaczom Interu swoją wizję budowy zespołu. – Otworzył komputer i powiedział, że chce tego, tego i tego – opisuje kulisy „La Gazzetta dello Sport”. Plan Hiszpana zakładał bardzo głębokie zmiany kadrowe.

W Interze uznano jednak, że nie ma potrzeby przeprowadzać tak dużej rewolucji. Klub zdecydował się na inne rozwiązanie i postawił na Chivu. Z perspektywy czasu decyzja okazała się bardzo trafiona. Inter zakończył sezon ze Scudetto i Pucharem Włoch.

Władze klubu chcą teraz kontynuować obrany kierunek. Wszystko wskazuje na to, że Chivu pozostanie ważnym elementem projektu na kolejne lata. Historia z Fabregasem pokazuje jednak, że w Mediolanie rozważano znacznie odważniejszy scenariusz. Gdyby Inter zdecydował się wtedy na hiszpańskiego szkoleniowca, zespół mógł dziś wyglądać zupełnie inaczej.