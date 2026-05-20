Man Utd rusza do gry. Barcelona może stracić wymarzony transfer

FC Barcelona od miesięcy obserwowała Alessandro Bastoniego i widziała w nim ważne wzmocnienie defensywy. Teraz sytuacja mocno się zmieniła, a niezdecydowanie katalońskiego klubu próbuje wykorzystać Manchester United, donosi serwis "Fichajes".

Barcelona hamuje, Manchester United przyspiesza ws. Bastoniego

Alessandro Bastoni od dłuższego czasu znajdował się na liście zawodników obserwowanych przez Barcelonę. Dyrektor sportowy Deco miał bardzo wysoko oceniać profil włoskiego obrońcy. Lewonożny stoper Interu Mediolan pasował do wizji budowy defensywy i był postrzegany jako piłkarz, który mógłby od razu podnieść poziom zespołu.

Sytuację zmienił jednak Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec ma preferować inny profil środkowego obrońcy. Trener Barcelony stawia na zawodnika dobrze odnajdującego się przy wysokiej linii defensywnej i grze z dużą przestrzenią za plecami. W klubie pojawiły się wątpliwości, czy Bastoni idealnie odnalazłby się w takim systemie.

Włoski defensor od lat rozwija się w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami. W Interze wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji. Potrafi budować akcje od tyłu i dobrze odnajduje się z piłką przy nodze. Mimo to w Barcelonie nie ma już pełnej zgodności dotyczącej tego transferu.

Duże znaczenie mają także finanse. Kontrakt Bastoniego obowiązuje do 2028 roku. Inter nie planuje ułatwiać sprzedaży jednego ze swoich kluczowych zawodników. W mediach pojawia się kwota około 70 milionów euro. Dla Barcelony to bardzo duży wydatek. Szczególnie w sytuacji, gdy klub analizuje również wzmocnienia innych pozycji.

Na rozwój wydarzeń czeka Manchester United. Angielski klub chce przebudować linię obrony i szuka piłkarza gotowego wejść z marszu do pierwszego składu. Bastoni ma odpowiadać takim wymaganiom. Jest w odpowiednim wieku i posiada duże doświadczenie. Ważny pozostaje także fakt, że lewonożni środkowi obrońcy tej klasy należą dziś do najbardziej poszukiwanych zawodników na rynku, a Czerwone Diabły stać na taki transfer.

Barcelona nadal nie zamknęła tematu definitywnie. Wewnętrzne wątpliwości sprawiają jednak, że Manchester United może otrzymać wielką szansę. To, co jeszcze niedawno wyglądało na ruch pod kontrolą Blaugrany, dziś staje się coraz bardziej otwartą walką o jednego z najbardziej cenionych defensorów w Europie.