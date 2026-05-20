Inter nie zwalnia tempa. Kulisy decyzji ws. trenera

10:57, 20. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Inter Mediolan planuje długoterminowe przedłużenie kontraktu z Cristianem Chivu. Rumun po zdobyciu mistrzostwa i Pucharu ma pozostać w klubie na kolejne lata już wkrótce.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Fabrizio Romano ujawnił szczegóły. Inter blisko finalizacji kluczowej umowy

Inter Mediolan, jak informuje dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X, jest już po finalnych rozmowach dotyczących nowej umowy z rumuńskim szkoleniowcem. Kontrakt z Cristianem Chivu może zostać ogłoszony przed końcem maja i będzie miał charakter długoterminowy.

Według ustaleń umowa trenera ma obowiązywać do lata 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon, czyli o kolejne 12 miesięcy. Klub chce w ten sposób zabezpieczyć stabilność projektu sportowego po udanym sezonie.

Chivu objął Inter przed startem obecnego sezonu i już w debiutanckim roku sięgnął po mistrzostwo kraju oraz krajowy puchar. To znacząco wzmocniło jego pozycję w klubie. W przeszłości rumuński szkoleniowiec łączył się z Mediolańczykami zarówno jako piłkarz, jak i jako trener drużyn młodzieżowych. Tymczasem jego pierwszym doświadczeniem w seniorskim futbolu była praca w Parmie w 2025 roku.

Nowa umowa ma być sygnałem stabilizacji w projekcie Interu, który po udanym sezonie chce uniknąć zmian na ławce trenerskiej i utrzymać ciągłość sportową. Znany insider podkreślił, że porozumienie jest już na finiszu. Oficjalny komunikat klubu może pojawić się natomiast w każdej chwili, jeśli strony domkną ostatnie szczegóły.

Szkoleniowiec od lat jest związany z klubem z Mediolanu. W nim zdobywał doświadczenie, prowadząc drużyny młodzieżowe. Właśnie to klub uznał za jeden z kluczowych elementów jego trenerskiego rozwoju.

