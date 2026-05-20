Inter Mediolan planuje długoterminowe przedłużenie kontraktu z Cristianem Chivu. Rumun po zdobyciu mistrzostwa i Pucharu ma pozostać w klubie na kolejne lata już wkrótce.

Fabrizio Romano ujawnił szczegóły. Inter blisko finalizacji kluczowej umowy

Inter Mediolan, jak informuje dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X, jest już po finalnych rozmowach dotyczących nowej umowy z rumuńskim szkoleniowcem. Kontrakt z Cristianem Chivu może zostać ogłoszony przed końcem maja i będzie miał charakter długoterminowy.

Według ustaleń umowa trenera ma obowiązywać do lata 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon, czyli o kolejne 12 miesięcy. Klub chce w ten sposób zabezpieczyć stabilność projektu sportowego po udanym sezonie.

Chivu objął Inter przed startem obecnego sezonu i już w debiutanckim roku sięgnął po mistrzostwo kraju oraz krajowy puchar. To znacząco wzmocniło jego pozycję w klubie. W przeszłości rumuński szkoleniowiec łączył się z Mediolańczykami zarówno jako piłkarz, jak i jako trener drużyn młodzieżowych. Tymczasem jego pierwszym doświadczeniem w seniorskim futbolu była praca w Parmie w 2025 roku.

Nowa umowa ma być sygnałem stabilizacji w projekcie Interu, który po udanym sezonie chce uniknąć zmian na ławce trenerskiej i utrzymać ciągłość sportową. Znany insider podkreślił, że porozumienie jest już na finiszu. Oficjalny komunikat klubu może pojawić się natomiast w każdej chwili, jeśli strony domkną ostatnie szczegóły.

Szkoleniowiec od lat jest związany z klubem z Mediolanu. W nim zdobywał doświadczenie, prowadząc drużyny młodzieżowe. Właśnie to klub uznał za jeden z kluczowych elementów jego trenerskiego rozwoju.