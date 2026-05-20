Liverpool chce skrzydłowego z Bundesligi. Ciekawy transfer na horyzoncie

Liverpool chce solidnie wzmocnić linię ofensywną podczas letniego okna transferowego. Portal "Football Insider" ujawnia, iż Antonio Nusa z RB Lipsk jest poważnym kandydatem do transferu.

Liverpool szykuje istotne zmiany kadrowe. Klub z Anfield pożegna się m.in. z Mohamedem Salahem oraz Andym Robertsonem, których kontrakty wygasają. Co ważne, Arne Slot ma pozostać na stanowisku menedżera, mimo rozczarowującego sezonu. Holender otrzyma czas na przebudowę zespołu według własnej koncepcji. Priorytetem ma być wzmocnienie ofensywy, szczególnie na skrzydłach.

Władze The Reds są świadome, że gra na flankach w ostatnich miesiącach była zbyt przewidywalna. Brak klasycznego dryblera ograniczał możliwości przełamywania nisko ustawionych defensyw rywali. Na liście transferowej znajduje się kilka głośnych nazwisk. Transfer Yana Diomande z RB Lipska może okazać się trudny do zrealizowania. W związku z tym skauci Liverpoolu skierowali swoją uwagę na innego zawodnika Czerwonych Byków.

Coraz poważniej rozważaną opcją jest Antonio Nusa, który w ostatnich sezonach zrobił duży postęp. Norweski skrzydłowy, nominalnie występujący na lewej stronie boiska, jest zawodnikiem prawonożnym. Dla 21-letniego Norwega przeprowadzka do Premier League byłaby ogromnym krokiem w karierze. W barwach niemieckiego klubu Nusa rozegrał łącznie 35 meczów, zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty.

Wcześniej skrzydłowy występował w Club Brugge, gdzie dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Belgii. Według danych portalu Transfermarkt.de, jego wartość wynosi 32 milionów euro. Natomiast kontrakt Norwega w Lipsku wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.