Aston Villa rozjechała Freiburg! Cash wygrał Ligę Europy [WIDEO]

Aston Villa z Mattym Cashem w składzie wygrała Ligę Europy
Aston Villa i Freiburg to dwie najlepsze drużyny tego sezonu Ligi Europy. W środę (20 maja) obie drużyny spotkały się w wielkim finale na stadionie Besiktas Park w Stambule. W wyjściowej jedenastce zespołu z Premier League znalazł się reprezentant Polski – Matty Cash.
Anglicy nie dali żadnych szans drużynie z Bundesligi. Od początku kontrolowali przebieg meczu. Worek z bramkami rozwiązali jednak dopiero w 41. minucie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Youri Tielemans. Belg otrzymał świetne podanie od Morgana Rogersa i strzałem z woleja pokonał będącego między słupkami Noah Atubolu.
Kilka minut później podopieczni Unaia Emery’ego podwyższyli prowadzenie. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy do siatki trafił Emiliano Buendia. Pomocnik Villi oddał strzał zza pola karnego, nie dając szans bramkarzowi na interwencję.
W pierwszej połowie z boiska mógł wylecieć Matty Cash. Reprezentant Polski spóźnił się ze wślizgiem i zaatakował rywala prosto w piszczel. Sędzia oszcżędził prawego obrońcę, pokazując mu jedynie żółtą kartkę. The Villans nie zamierzali poprzestać na dwóch bramkach. Po przerwie znowu ukąsili rywali. Trzeciego gola dla Anglików zdobył Morgan Rogers, pokonując golkipera z bliskiej odległości.
Dla Aston Villi to pierwsze trofeum od 2001 roku, gdy wygrali Puchar Intertoto. W przeszłości sięgali także po triumf w Pucharze Europy (1982) oraz Superpucharze Europy (1982/83). Na arenie krajowej mają m.in. siedem triumfów w Pucharze Anglii i pięć w pucharze ligi.
SC Freiburg 0:3 Aston Villa (41′ Tielemans, 45+3′ Buendia, 58′ Rogers)