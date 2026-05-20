Liverpool chce zawodnika z Serie A. To będzie transferowy hit

Liverpool oraz Manchester United chcą latem wzmocnić środek defensywy. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", Gleison Bremer z Juventusu trafił na listę życzeń obu angielskich gigantów.

Liverpool zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli Premier League. W ostatnim meczu sezonu The Reds podejmą na Anfield z Brentford i będą chcieli przypieczętować awans do Ligi Mistrzów. Zdecydowanie lepiej w drugiej części kampanii spisują się piłkarze Manchesteru United, którzy zakończą rozgrywki ligowe na podium.

Czerwone Diabły od dłuższego czasu poszukują większej stabilności w linii obrony. The Reds po wymagającym sezonie pod wodzą Arne Slota również rozważają transfery w formacji defensywnej. Choć Virgil van Dijk nadal pozostaje liderem zespołu, w klubie coraz częściej mówi się o konieczności budowy drużyny wokół nowej gwiazdy.

W tym kontekście na radarze obu klubów znalazł się Gleison Bremer z Juventusu. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, 29-letni Brazylijczyk jest gotowy poważnie rozważyć swoją przyszłość, jeśli Stara Dama nie zdoła zapewnić sobie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Niedawno włoski klub zakładał, że za swojego kluczowego defensora może oczekiwać nawet 70 milionów euro. W trwającym sezonie Brazylijczyk rozegrał łącznie 31 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Jego fizyczność, szybkość oraz agresywny styl gry sprawiają, że idealnie wpisuje się w wymagania Premier League.