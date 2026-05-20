Runjaić na celowniku znanego klubu. Ma jednak dużego konkurenta

Kosta Runjaić od kilku dni jest łączony z przenosinami do Lazio, które najpewniej opuści Maurizio Sarri. Rywalem byłego szkoleniowca Legii Warszawa do przejęcia Biancocelestich jest Thiago Motta.

Maurizio Sarri może po zakończeniu sezonu opuścić Lazio. Włoski szkoleniowiec jest łączony z powrotem do Napoli. Drugim możliwym kierunkiem ma być Atalanta, gdzie ponownie mógłby współpracować z Cristiano Giuntolim. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale w klubie mają już przygotowywać się na różne warianty, a odejście jest coraz bardziej prawdopodobne.

Według Corriere dello Sport jednym z kandydatów do przejęcia Lazio jest Thiago Motta. Miało już dojść do pierwszego kontaktu. Trener pozostaje związany kontraktem z Juventusem do czerwca 2027 roku. W ostatnich miesiącach miał odrzucić propozycje z Monaco, Bayeru Leverkusen, Spartaka Moskwa i Realu Sociedad.

Na liście potencjalnych następców znajdują się także inne nazwiska. Wśród nich pojawia się Raffaele Palladino, który ma opuścić Atalantę. Rozważana jest także kandydatura Fabio Pisacane. Szkoleniowiec uratował Cagliari przed spadkiem i zwrócił uwagę pracą z młodymi zawodnikami.

W tle pozostają kolejne opcje. Włoskie media wymieniają Gennaro Gattuso, który prowadzi rozmowy z Torino. Pojawia się również nazwisko Kosty Runjaicia z Udinese, o którym mówi się już od kilku dni. Dla byłego trenera Legii byłby to spory awans sportowy i nagroda za dobre wyniki z Bianconerimi.

Część kibiców chętnie zobaczyłaby też na ławce trenerskiej jedną z legend klubu. W tym gronie znajdują się Miroslav Klose, Sergio Conceicao oraz Matias Almeyda. Lazio nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji.