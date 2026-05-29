Acerbi opuści Inter. Ligowy rywal już zainteresowany

Francesco Acerbi lada moment przestanie być piłkarzem Interu Mediolan. Włoch jednak nie ma zamiaru jeszcze kończyć kariery. Doświadczony obrońca wzbudza zainteresowanie Fiorentiny - donosi "Firenze Viola".

Fiorentina obserwuje Francesco Acerbiego

Inter Mediolan planuje dokonać przebudowy w obronie. Francesco Acerbi jest piłkarzem, który opuści szeregi mistrzów Serie A. Wygasający kontrakt doświadczonego defensora nie został przedłużony. Weteran włoskich boisk jednak nie ma jeszcze dość i nie zawiesza butów na kołku. Z informacji przekazanych przez portal „Firenze Viola” dowiadujemy się, że zawodnik znalazł się na radarze Fiorentiny.

Viola, po kompromitującym sezonie, planuje dokonać sporych roszad kadrowych. Dotychczas klub stawiał na dość młodych zawodników, ale teraz planują sprowadzić człowieka, który jest grającym doświadczeniem. Francesco Acerbi od lat błyszczy na boiskach Serie A i mimo 38 lat na karku, wciąż potrafi imponować wysoką formą. Czas pokaże, czy zainteresowanie klubu z Florencji przerodzi się w ofertę.

Warto dodać, że Francesco Acerbi ma za sobą niezwykle trudną walkę poza boiskiem. W 2013 roku u obrońcy wykryto raka jąder, a choroba na pewien czas przerwała jego karierę. Piłkarz wrócił jednak do zdrowia i stał się symbolem ogromnej determinacji, regularnie podkreślając, że doświadczenia związane z chorobą całkowicie zmieniły jego podejście do życia i futbolu.

Francesco Acerbi w poprzednim sezonie rozegrał 26 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Mistrz Europy z 2020 roku nie miał udzialy przy strzelonym golu przez swoją drużynę.