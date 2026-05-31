Barcelona może zaskoczyć transferem. Zamiast Alvareza była gwiazda Liverpoolu?

Barcelona poszukuje nowego napastnika. Jak donosi Mundo Deportivo, niespodziewaną opcją dla hiszpańskiego giganta stał się były gwiazdor Liverpoolu.

Nunez zamiast Alvareza? Barcelona to rozważa

FC Barcelona od dłuższego czasu poszukuje na rynku transferowym klasycznej „9-tki”. Głównym priorytetem transferowym prezydenta Joana Laporty pozostaje Julian Alvarez, ale negocjacje z Atletico Madryt są skomplikowane.

Z tego powodu w trakcie rozmów w sprawie transferu Joao Cancelo pojawiło się nazwisko innego piłkarza Al-Hilal. Darwin Nunez, bo o nim mowa to były snajper Liverpoolu. Według źródła działacze monitorują sytuację 26-latka.

Urugwajczyk trafił do Arabii Saudyjskiej w zeszłym roku po przeprowadzce z Anglii za 53 miliony euro. Jednak mimo 9 goli i 5 asyst w 24 spotkaniach, Al-Hilal pozyskało zimą Karima Benzemę. To sprawiło, że przez limit obcokrajowców w kadrze Nunez stracił możliwość gry przez drugą część sezonu.

Według doniesień jego umowa z saudyjskim zespołem ma zostać rozwiązana za porozumieniem stron. To oznaczałoby, że mógłby dołączyć do Blaugrany za darmo.

Jedynym mankamentem pozostaje tylko wysoka pensja piłkarza. Mimo to, jak twierdzą hiszpańskie media, jeśli nie uda się dopiąć transferu Alvareza, reprezentant Urugwaju może stać się realną opcją.

Sytuację snajpera z Ameryki Południowej zaczęły też obserwować kluby z Premier League. Co ważne, sam piłkarz chciałby jak najszybciej wrócić do regularnej gry na najwyższym poziomie.

