Absurdalna decyzja PZPN. Wyznaczono terminy baraży o 1. ligę

Półfinałowe starcia w ramach walki o awans do Betclic 1. ligi zostaną rozegrane we wtorek o godzinie 13:00 oraz 16:00. To spotkało się z oburzeniem kibiców. W barażach zagra: Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Śląsk II Wrocław oraz Sandecja Nowy Sącz.

Oburzenie po terminach spotkań barażowych

Rozgrywki Betclic 2. ligi w sobotę dobiegły końca w swojej zasadniczej fazie. Nie zabrakło w nich emocji, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Wszystko ze względu, że czekają na nas jeszcze mecze barażowe i to zarówno o awans, jak i o utrzymanie na szczeblu centralnym. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy więc w najbliższych dniach, ale już przed ich startem nie brakuje kontrowersji po decyzji ogłoszonej przez PZPN.

Mianowicie chodzi o termin, który federacja, a dokładnie rzecz ujmując Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wyznaczył na te spotkania. Mowa bowiem o meczu w środku tygodnia, które odbędą się o godzinie 13:00 oraz 16:00, a więc w czasie, kiedy większość osób pracuje. Tym samym tak prezentują się terminy barażowych spotkań o awans do Betclic 1. ligi.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Śląsk II Wrocław: 13:00

Olimpia Grudziądz – Sandecja Nowy Sącz: 16:00

Zdaniem kibiców taka decyzja związku to absurd. Zabiera ona bowiem możliwość dopingowania swojego zespołu z trybun po całym sezonie. Trudno się z tymi słowami oburzenia, które pojawiają się w kontekście obu meczy, nie zgodzić. Decyzja PZPN, jak informuje Podbeskidzie, została podjęta arbitralnie, bez konsultacji z klubami, które także nie kryją oburzenia. Szczególnie w Bielsku-Białej są niezadowoleni z takiego stanu rzeczy. Pod Klimczokiem liczono bowiem na organizację prawdziwego piłkarskiego święta, a tymczasem najprawdopodobniej na trybunach zasiądzie kilkaset osób.

Finał baraży zaplanowano z kolei na godzinę 13:45, ale chociaż odbędzie się on w sobotę.

