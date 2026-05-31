Polska – Ukraina: Przewidywane składy na mecz. Na nich postawi Urban?!

08:52, 31. maja 2026
Jakub Fudali
Reprezentacja Polski już dzisiaj o godzinie 17:30 zmierzy się z Ukrainą w towarzyskim starciu. Jaki skład desygnuje na ten mecz Jan Urban? Oto przewidywania.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polska zagra z Ukrainą, w jakim składzie?

Reprezentacja Polski wraca do gry po marcowych barażach, w których ulegliśmy Szwecji i przez to opuścimy mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku, który rozpocznie się już za kilkanaście dni. Mimo tego jednak zgrupowanie odbywa się i piłkarze oraz sztab mają jasne cele: wygrać oba mecze, pokazać kawałek dobrego futbolu oraz rozpocząć budowę zespołu na kolejne eliminacje, tym razem do Euro 2028.

Niemniej naturalnie czuć, że mówimy o zgrupowaniu bez stawki, przez co zainteresowanie kadrą jest i mniejsze. Pierwszy z dwóch meczy towarzyskich odbędzie się w niedzielę 31 maja 2026 roku o godzinie 17:30 na stadionie we Wrocławiu. Mecz ten będzie transmitowany na kanale TVP1 oraz TVP Sport Ponadto spotkanie będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport i stronie internetowej tvpsport.pl.

Wszyscy jednak zastanawiają się, jaki skład wytypuje Jan Urban. Trudno przesądzać, bowiem selekcjoner może zdecydować się na pewne rotacje i sprawdzenia nowych graczy względem podstawowej jedenastki. Dlatego też prognozujemy taki skład Biało-Czerwonych.

Polska: Bułka; Wiśniewski, Potulski, Kiwior; Pyrka, Szymański, Zieliński, Zalewski; Pietuszewski, Kamiński; Lewandowski

Ukraina: Trubin; Bondar, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sudakov, Shaparenko; Tsygankov, Malinovskyi, Yarmolenko; Dovbyk

