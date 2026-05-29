AC Milan jest bardzo blisko rozstania z Santiago Gimenezem. Meksykanin jest łączony z Tottenhamem Hotspur, ale transfer może zostać dopiero sfinalizowany po Mistrzostwach Świata - informuje Ekrem Konur.

Gimenez w Tottenhamie? Milan nie stanie na przeszkodzie

AC Milan latem zeszłego roku wydał ponad 30 milionów na Santiago Gimenez. Z napastnikiem wiązano spore nadzieje, ale ten transfer okazał się kompletnym niewypałem. Tymczasem Ekrem Konur zdradza, że Meksykanin już latem może zmienić barwy klubowe. 25-latek może wylądować w Premier League, ponieważ znajduje się w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Koguty mogą być spokojne o finalizację transferu. Wspomniane źródło zdradza, że AC Milan nie będzie im stać na przeszkodzie i pozwolą na odejście Santiago Gimeneza. Do finalizacji transakcji jednak nie dojdzie tak prędko. Meksykanin miałby wylądować w Londynie dopiero po Mistrzostwach Świata, które już wkrótce się rozpoczną.

Tottenham Hotspur ma plan na włączenie Santiago Gimeneza do składu. Reprezentant Meksyku miałby być partnerem Dominicka Solanke w ataku. Roberto De Zerbi ma wprowadzić w życie ustawienie z dwoma napastnikami. Za jednym zamachem Koguty mogą spełnić cel swojego szkoleniowca, a także pozwolą wyrwać się AC Milanowi od niechcianego zawodnika.

Santiago Gimenez w poprzednim sezonie rozegrał 18 spotkań pod okiem Massimiliano Allegriego. Statystyki napastnika Rossonerich są bardzo słabe. Meksykanin strzelił tylko jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.