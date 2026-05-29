Milan pożegna niewypał transferowy? Zainteresowanie z Premier League

21:31, 29. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan jest bardzo blisko rozstania z Santiago Gimenezem. Meksykanin jest łączony z Tottenhamem Hotspur, ale transfer może zostać dopiero sfinalizowany po Mistrzostwach Świata - informuje Ekrem Konur.

Piłkarze Milanu
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Gimenez w Tottenhamie? Milan nie stanie na przeszkodzie

AC Milan latem zeszłego roku wydał ponad 30 milionów na Santiago Gimenez. Z napastnikiem wiązano spore nadzieje, ale ten transfer okazał się kompletnym niewypałem. Tymczasem Ekrem Konur zdradza, że Meksykanin już latem może zmienić barwy klubowe. 25-latek może wylądować w Premier League, ponieważ znajduje się w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Koguty mogą być spokojne o finalizację transferu. Wspomniane źródło zdradza, że AC Milan nie będzie im stać na przeszkodzie i pozwolą na odejście Santiago Gimeneza. Do finalizacji transakcji jednak nie dojdzie tak prędko. Meksykanin miałby wylądować w Londynie dopiero po Mistrzostwach Świata, które już wkrótce się rozpoczną.

Tottenham Hotspur ma plan na włączenie Santiago Gimeneza do składu. Reprezentant Meksyku miałby być partnerem Dominicka Solanke w ataku. Roberto De Zerbi ma wprowadzić w życie ustawienie z dwoma napastnikami. Za jednym zamachem Koguty mogą spełnić cel swojego szkoleniowca, a także pozwolą wyrwać się AC Milanowi od niechcianego zawodnika.

Santiago Gimenez w poprzednim sezonie rozegrał 18 spotkań pod okiem Massimiliano Allegriego. Statystyki napastnika Rossonerich są bardzo słabe. Meksykanin strzelił tylko jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości