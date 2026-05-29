AC Milan rozgląda się za nowym trenerem. Jednym z kandydatów na nowego szkoleniowca był Xavi. Hiszpan jednak zdecydował się odrzucić możliwość prowadzenia klubu z Serie A - donosi Matteo Moretto.

Xavi odrzuca zainteresowanie AC Milanu

AC Milan zaliczył fatalną końcówkę sezonu i nie zdołał zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Klub z Mediolanu natychmiastowo pożegnał Massimiliano Allegriego i zaczął rozglądać się za nowym trenerem. Jednym z kandydatów był Xavi. Tymczasem Matteo Moretto zdradził, że hiszpański szkoleniowiec na pewno nie zostanie opiekunem Rossonerich.

Wspomniane źródło zaznacza, że Xavi nie jest zainteresowany AC Milanem. Były trener FC Barcelony ma już jasno określony plan na przyszłość. Szkoleniowiec myśli wyłącznie o tym, aby zostać selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Za marzenia nie karzą, ale wydaje się, że obecni mistrzowie Europy nie szukają nowego opiekuna. A jeśli doszłoby do takiej sytuacji, to z pewnością rozważyliby innych kandydatów.

AC Milan natomiast jest zmuszany szukać dalej. W orbicie zainteresowań pozostaje wielu trenerów. Na ten moment trudno wskazać faworyta. Na bardziej szczegółowe doniesienia trzeba poczekać, a sami mediolańczycy nie będą spieszyli się z wyborem. Pełną władzę w tej kwestii ma od teraz Zlatan Ibrahimović.

W najbliższym sezonie AC Milan będzie występował w Lidze Europy. Jeszcze przed startem rozgrywek zespół Rossonerich można wymienić jako jednego z kandydatów do finalnego triumfu.