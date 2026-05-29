AS Roma może latem pożegnać Nicolo Pisillego. Pomocnik został wyceniony na około 35 milionów euro. Włoch znajduje się pod obserwacją Juventusu, Tottenhamu Hotspur oraz Newcastle United - donosi "Sports Boom".

Juventus, Tottenham i Newcastle powalczą o Nicolo Pisillego

AS Roma potrzebuje funduszy, aby dokonać wzmocnień przed przyszłym sezonem. Drużyna Gian Piero Gasperiniego występować bowiem będzie w Lidze Mistrzów. Tymczasem dowiadujemy się, że stołeczny klub może opuścić Nicolo Pisilli. Serwis „Sports Boom” zdradza, że włoski pomocnik znajduje się w kręgu zainteresowań Juventusu, Tottenhamu Hotspur oraz Newcastle United.

Transfer Nicolo Pisillego będzie wiązał się ze sporym wydatkiem. Zawodnik AS Romy jest wyceniony na około 35 milionów euro. Są to olbrzymie pieniądze, które Giallorossi mogą wydać na innych zawodników. Na ten moment jednak żaden z zainteresowanych zespołów nie wykonał odważnych kroków. Ale do letniego okienka transferowego pozostało jeszcze sporo czasu.

Nicolo Pisilli całą piłkarską karierę spędził w AS Romie. Dla wychowanka będzie to trudny moment, kiedy będzie musiał opuścić swój ukochany zespół. Przeprowadzka jednak może okazać się ważnym momentem dla pomocnika, ponieważ będzie mógł wykonać spory krok w swojej piłkarskiej karierze. Czas pokaże, czy 21-latek finalnie opuści Stadio Olimpico.

W poprzednim sezonie Nicolo Pisilli rozegrał 34 spotkania w koszulce AS Romy. Włoski pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.