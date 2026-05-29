SSC Napoli rozgląda się za nowym golkiperem. Do zespołu Azzurrich może trafić były gracz Manchesteru United. A jest nim Matej Kovar z PSV Eindhoven - donosi Ekrem Konur.

SSC Napoli prawdopodobnie będzie zmuszony dokonać zmian na pozycji bramkarza. Z klubem ma rozstać się bowiem dotychczasowy zmiennik Vanji Milinkovicia Savicia – Alex Meret. Azzurri szukają zatem rezerwowego i wpadł im w oko były zawodnik Manchesteru United. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Matej Kovar z Bayeru Leverkusen.

Czeski golkiper w minionym sezonie był wypożyczony do PSV Eindhoven. Holenderski klub może skorzystać z opcji wykupu bramkarza, ale prawdopodobnie z tego nie skorzysta. Zawodnik nie spełnił pokładanych w nim nadziei i wróci do Bayeru Leverkusen, którzy nie wiążą z nim przyszłości. SSC Napoli może zatem wyciągnąć dłoń do 26-latka.

Włoski klub będzie musiał zapłacić kwotę odstępnego za Mateja Kovara. Kwota nie będzie jednak zbyt wygórowana, ponieważ kontrakt Czecha obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Bayer Leverkusen zatem nie zarobi sporych pieniędzy na odejściu 26-latka. Na ten moment jednak nie wiemy, ile Azzurri są gotowi wyłożyć na stół.

Matej Kovar w poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania między słupkami PSV Eindhoven. Reprezentant Czech tylko ośmiokrotnie zakończył mecz z zachowanym czystym kontem.