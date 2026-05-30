Szokujący ruch giganta. Liverpool rozpoczyna poszukiwania nowego trenera

Liverpool oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z Arne Slotem. Decyzja zapadła ze skutkiem natychmiastowym, a klub rozpoczął już poszukiwania nowego trenera.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool ogłosił ważną decyzję. Chodzi o trenera

Liverpool ogłosił rozstanie z Arne Slotem. Informację przekazały oficjalne media Liverpoolu, potwierdzając, że holenderski szkoleniowiec przestał pełnić funkcję pierwszego trenera zespołu ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie klub poinformował, że rozpoczął już proces wyboru następcy.

W oficjalnym komunikacie podkreślono zasługi szkoleniowca, który zapisał się w historii klubu zdobyciem mistrzostwa Anglii. W mediach społecznościowych The Reds opublikowali również krótki wpis poświęcony odchodzącemu trenerowi.

„Odchodzi z tytułem mistrza Premier League. Wyrażamy mu naszą głęboką wdzięczność i uznanie” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe ekipy z Anfield.

Slot objął Liverpool latem 2024 roku po udanej pracy w Feyenoordzie. Już w swoim pierwszym sezonie na Anfield doprowadził drużynę do zdobycia mistrzostwa Anglii, czym szybko zaskarbił sobie sympatię kibiców. Mimo wcześniejszych sukcesów władze klubu zdecydowały się jednak zakończyć współpracę z holenderskim szkoleniowcem.

Po ogłoszeniu decyzji były już trener Liverpoolu skierował także wiadomość do fanów. – To była niesamowita podróż z Liverpoolem. Jestem bardzo wdzięczny, że udało nam się wygrać ligę w zeszłym sezonie – przekazał Slot cytowany przez Fabrizio Romano na X.

Słowa te szybko obiegły media społecznościowe i wywołały wiele reakcji wśród kibiców. Dla wielu sympatyków klubu rozstanie ze szkoleniowcem, który nie tak dawno świętował mistrzostwo Anglii, jest dużym zaskoczeniem.