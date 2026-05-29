Juventus chce w letnim okienku transferowym pozyskać nowego napastnika. Jak się okazuje, wytypowano już odpowiedniego kandydata. Na ich celowniku znalazł się Darwin Nunez z Al-Hilal - przekazuje Ekrem Konur.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Darwin Nunez celem transferowym Juventusu

Juventus przez cały poprzedni sezon zmagał się z olbrzymimi problemami na pozycji napastnika. W nadchodzącym letnim okienku transferowym Stara Dama chce pozyskać nową dziewiątkę, która będzie gwarancją sporej liczby goli. Ekrem Konur zdradza, że turyńczycy znaleźli już odpowiedniego kandydata. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Darwin Nunez, który na co dzień reprezentuje barwy Al-Hilal.

Latem dobiegnie końca nieudana przygoda napastnika w Arabii Saudyjskiej. Wiele klubów już przygotowało się do walki o reprezentanta Urugwaju. Juventus zatem musi stoczyć trudną walkę o pozyskanie byłego gracza Liverpoolu. Kontrakt 27-latka z Al-Hilal obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, ale kwota odstępnego nie powinna odstraszyć zainteresowane kluby. W tym Starą Damę.

Juventus przede wszystkim poszukuje tanich opcji. Wiemy, że klub nie zdołał zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, przez co ich budżet na transfery będzie mocno okrojony. Luciano Spalletti nie ukrywa, że nie potrzebuje nowego napastnika. A Darwin Nunez wydaje się odpowiednią dla nich opcją. Stara Dama jednak będzie musiała stoczyć zażartą walkę o transfer Urugwajczyka.

Darwin Nunez dotychczas rozegrał 24 spotkania w koszulce saudyjskiego Al-Hilal. Reprezentant Urugwaju zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.