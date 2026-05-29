Real Madryt może sięgnąć po były cel transferowy FC Barcelony. Zainteresowanie Królewskich wzbudził Alessandro Bastoni. Pozyskanie gwiazdy Interu Mediolan jest marzeniem Florentino Pereza - donosi "El Partidazo de Cope".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alessandro Bastoni marzeniem Florentino Pereza. Real Madryt rusza do ataku

Miniony sezon zakończył się dla Realu Madryt sporym rozczarowaniem. Królewscy w letnim okienku transferowym planuje dokonać zmian. Tymczasem „El Partidazo de Cope” zdradza, że Los Blancos mogą przeprowadzić wielki transfer i zagrać na nosie FC Barcelonie. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Alessandro Bastoni. A dotychczas gwiazdor Interu Mediolan był celem Dumy Katalonii.

Wspomniane źródło zaznacza, że Florentino Perez jest wręcz zdeterminowany, aby pozyskać Alessandro Bastoniego. Reprezentant Włoch jest wręcz marzeniem prezydenta Realu Madryt. Królewskim jednak będzie trudno przeprowadzić ten transfer. Inter Mediolan rzucił cenę zaporową, ponieważ nie ma zamiaru rozstawać się ze swoim gwiazdorem. Warto zaznaczyć, że z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu jest łączony również Ibrahima Konate.

Głównie z powodów finansowych właśnie upadł transfer Alessandro Bastoniego do FC Barcelony. Dumy Katalonii nie było stać na ten ruch. W innej sytuacji jest jednak Real Madryt. Florentino Perez dysponuje gotówką, która byłaby w stanie przekonać Inter Mediolan do tego ruchu. Czas pokaże, czy reprezentant Italii finalnie wyląduje na Estadio Santiago Bernabeu.

W poprzednim sezonie Alessandro Bastoni rozegrał 40 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.