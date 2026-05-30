Arsenal i PSG pokonane. Gwiazdor jasno się określił

Arsenal i Paris Saint-Germain to zespoły, które łączy wspólny cel transferowy. Jest nim Julian Alvarez. Jednak Kanonierzy i Paryżanie muszą pogodzić się z porażką. Portal TEAMtalk przekonuje, że plany obozu Argentyńczyka zostały jasno nakreślone.

Arsenal i PSG przegrywają z gigantem La Liga

Julian Alvarez w tym okienku transferowym może zmienić klubowe barwy. Coraz więcej wskazuje na to, że reprezentant Argentyny po dwóch sezonach opuści Atletico i wykona kolejny krok w swojej karierze. Do tej pory napastnik występował także w River Plate i Manchesterze City.

Mistrz świata z 2022 roku wzbudza ogromne zainteresowanie. Wśród zespołów, które marzą o pozyskaniu 26-latka, wymienia się między Arsenal i Paris Saint-Germain. Jednak największe szanse na sprowadzenie wychowanka Club Atlético Atalaya ma Barcelona. Blaugrana wywalczyła pole position w wyścigu o Argentyńczyka.

Portal TEAMtalk twierdzi, że Kanonierzy i Paryżanie muszą pogodzić się z definitywną porażką w tej walce. Obóz gwiazdy Rojiblancos podjął ostateczną decyzję – jeżeli Julian Alvarez odejdzie z Madrytu, jego następnym pracodawcą będzie Duma Katalonii.