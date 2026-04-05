Siedem goli w hicie Serie A! Zieliński miał udział, Ziółkowski z minutami

22:39, 5. kwietnia 2026
Michał Stompór
Inter - Roma to hitowy pojedynek 31. kolejki Serie A. W rywalizacji na Giuseppe Meazza padło siedem bramek. A premierowa z nich już w 2. minucie.

Inter Mediolan - AS Roma
Obserwuj nas w
LaPresse/ SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan - AS Roma

Inter – Roma: Zieliński z asystą, Ziółkowski wszedł w drugiej połowie

W ostatnim niedzielnym starciu 31. kolejki Serie A Inter podejmował Romę. W szeregach gospodarzy znalazło się miejsce dla Piotra Zielińskiego. Natomiast Jan Ziółkowski znowu musiał zadowolić się miejscem na ławce rezerwowych Romy. Nieznacznym faworytem zmagań w Mediolanie byli Nerazzurri.

Już w 2. minucie Milve Svilar musiał sięgać do siatki. Lautaro Martinez znakomitym strzałem bez przyjęcia zamknął dogranie Marcusa Thurama. Rzymianie wyrównali w 40 minucie. Gianluca Mancini urwał się obrońcom Interu i celną główką wykończył wrzutkę Devyne’a Renscha.

Remis utrzymał się przez siedem minut. W doliczonym czasie gry Hakan Calhanoglu popisał się cudownym trafieniem. Reprezentant Turcji potężne wypalił z dystansu. Piłka wpadła do bramki tuż pod poprzeczką – Mile Svilar był bez szans. Asystę przy tym golu zaliczył Piotr Zieliński.

Po zmianie stron… nie zmieniło się nic. Już w 52. minucie gospodarze prowadzili 3:1. Lautaro Martinez poradził sobie w sytuacji sam na sam z Mile Svilarem. Z drugiej asysty cieszył się Thuram. Trzy minuty później Francuz popisał się bezbłędną główką po wrzutce Calhanoglu z narożnika boiska. A już po ośmiu minutach Nicolo Barella znalazł drogę do siatki po solowej i dosyć szczęśliwej akcji.

W 70. minucie Roma zdobyła drugą bramkę. Lorenzo Pellegrini przechwycił futbolówkę piłkę po szarży Donyella Malena i płaskim strzałem zaskoczył Yanna Sommera. Sześć minut później boisko opuścił Piotr Zieliński, a w 81. minucie na murawie zameldował się Jan Ziółkowski, który zmienił Mario Hermoso.

Inter wygrał z Romą 5:2 i po 31 kolejkach ma na koncie 72 punkty. Nerazzurri prowadzą z przewagą dziewięciu oczek nad Milanem. Natomiast Rzymianie z dorobkiem 54 punktów plasują się na 6. pozycji.

Inter – Roma 5:2 (2:1)

Lautaro Martinez 2′, 52′, Calhanoglu 45+2′. Thuram 55′, Barella 63′ – Mancini 40′, Pellegrini 70′

