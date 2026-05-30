Lamine Yamal zdradził, co naprawdę myśli o MŚ 2026

11:23, 30. maja 2026
Luka Pawlik

Lamine Yamal przyznał, że nie odczuwa presji przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata 2026. Zawodnik podkreślił, że piłka nożna jest jego życiową pasją i codziennością.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Jeden cytat, który mówi wszystko. Lamine Yamal znów w centrum uwagi

Lamine Yamal w szczerej rozmowie odniósł się do swoich odczuć związanych ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata 2026. 18-letni piłkarz FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii podkreślił, że nie towarzyszy mu stres związany z wielkim turniejem, ponieważ futbol jest dla niego czymś naturalnym i obecnym od najmłodszych lat.

– Denerwowałbym się, gdybym nie wiedział, jak coś zrobić. Na przykład, gdybym szukał innej pracy. Nigdy nie pracowałem nigdzie indziej niż w piłce nożnej. Prawdopodobnie zrobiłbym to źle. Z kolei granie w piłkę nożną to to, co robiłem przez całe życie – mówił Lamine Yamal cytowany przez The Touchline.

Słowa reprezentanta Hiszpanii pokazują jego dużą pewność siebie, ale także naturalne podejście do futbolu na najwyższym poziomie. Lamine Yamal już teraz jest jedną z kluczowych postaci zarówno w klubie, jak i w reprezentacji narodowej, mimo tego, że wciąż jest nastolatkiem.

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii zdecydował się powołać Lamine Yamala do ostatecznej kadry na mundial, który odbędzie się w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku w dniach 11 czerwca – 19 lipca. Hiszpanie trafili do grupy H, gdzie zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka, Arabią Saudyjską oraz Urugwajem.

