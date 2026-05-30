Gordon wybrał numer. Należał do największej z gwiazd Barcelony

Anthony Gordon będzie współpracował z Hansim Flickiem - Barcelona potwierdziła transfer skrzydłowego Newcastle. Anglik wybrał numer, z jakim będzie występował na koszulce, co ujawnił Carlos Monfort.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Gordon jak Kluivert, Maxwell i…

Barcelona zaskoczyła cały futbolowy świat. Anthony Gordon zmienił klubowe barwy niemal bez pogłosek sugerujących takich ruch. Reprezentant Anglii podpisał długoletni kontrakt z Dumą Katalonii i będzie występował na Camp Nou przynajmniej do 30 czerwca 2031 roku.

Wychowanek Evertonu miał już wybrać numer, który pojawi się na plecach jego koszulki meczowej. Carlos Monfort poinformował, że 25-latek zdecydował się na „dziewiętnastkę”. W poprzednim sezonie nosił ją Roony Bardghji. To może sugerować, że Szwed niedługo opuści szeregi Blaugrany.

W historii klubu z „19” na koszulce występowali między innymi tacy zawodnicy, jak Patrick Kluivert (98/99), Maxwell (09/10 – 11/12), Martin Braithwaite (19/20 – 20/21) czy Sergio Agüero (21/22). Należała ona także do Lionela Messiego (05/06 – 07/08) i Lamine’a Yamala (24/25).