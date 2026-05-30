Man City celuje w znane nazwisko. Chelsea może mieć problem

Manchester City może szykować zaskakujący ruch transferowy na lato. Enzo Maresca ma plan, aby ściągnąć do siebie obrońcę Chelsea, z którym wcześniej współpracował.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Marc Cucurella znalazł się na radarze Manchesteru City

Manchester City już na starcie pracy Enzo Mareski w klubie może zacząć kształtować wizję kadry na kolejny sezon. Jak informuje Caught Offside, jednym z zawodników, który znalazł się na liście życzeń trenera, jest Marc Cucurella z Chelsea. Włoski szkoleniowiec dobrze zna hiszpańskiego defensora z wcześniejszej współpracy i jest przekonany, że mógłby on idealnie dopasować się do jego systemu gry.

Według wieści źródła, Maresca miał już rozpocząć wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego transferu 27-letniego lewego obrońcy. Kluczowym argumentem ma być jego wszechstronność, intensywność gry oraz doświadczenie w Premier League. To mogłoby zwiększyć rywalizację w defensywie Manchesteru City.

Chelsea nie zamierza jednak łatwo rezygnować z jednego ze swoich zawodników. Klub z Londynu podchodzi do całej sprawy sceptycznie, szczególnie że potencjalny transfer miałby dotyczyć bezpośredniego rywala w walce o najwyższe cele. Władze The Blues nie planują sprzedaży, jednak sytuacja może się zmienić, jeśli sam zawodnik zacznie naciskać na odejście.

Cucurella rozegrał w sezonie 2025/2026 aż 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując cztery asysty. Hiszpan stał się ważnym elementem rotacji w Chelsea, regularnie pojawiając się w wyjściowym składzie i pełniąc istotną rolę w systemie zespołu.

Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, co daje Londyńczykom silną pozycję negocjacyjną. Rynkowa wartość piłkarza to mniej więcej 50 milionów euro.