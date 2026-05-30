Man City celuje w znane nazwisko. Chelsea może mieć problem

11:44, 30. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Caught Offside

Manchester City może szykować zaskakujący ruch transferowy na lato. Enzo Maresca ma plan, aby ściągnąć do siebie obrońcę Chelsea, z którym wcześniej współpracował.

Marc Cucurella
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Marc Cucurella znalazł się na radarze Manchesteru City

Manchester City już na starcie pracy Enzo Mareski w klubie może zacząć kształtować wizję kadry na kolejny sezon. Jak informuje Caught Offside, jednym z zawodników, który znalazł się na liście życzeń trenera, jest Marc Cucurella z Chelsea. Włoski szkoleniowiec dobrze zna hiszpańskiego defensora z wcześniejszej współpracy i jest przekonany, że mógłby on idealnie dopasować się do jego systemu gry.

Według wieści źródła, Maresca miał już rozpocząć wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego transferu 27-letniego lewego obrońcy. Kluczowym argumentem ma być jego wszechstronność, intensywność gry oraz doświadczenie w Premier League. To mogłoby zwiększyć rywalizację w defensywie Manchesteru City.

Chelsea nie zamierza jednak łatwo rezygnować z jednego ze swoich zawodników. Klub z Londynu podchodzi do całej sprawy sceptycznie, szczególnie że potencjalny transfer miałby dotyczyć bezpośredniego rywala w walce o najwyższe cele. Władze The Blues nie planują sprzedaży, jednak sytuacja może się zmienić, jeśli sam zawodnik zacznie naciskać na odejście.

Cucurella rozegrał w sezonie 2025/2026 aż 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując cztery asysty. Hiszpan stał się ważnym elementem rotacji w Chelsea, regularnie pojawiając się w wyjściowym składzie i pełniąc istotną rolę w systemie zespołu.

Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, co daje Londyńczykom silną pozycję negocjacyjną. Rynkowa wartość piłkarza to mniej więcej 50 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości