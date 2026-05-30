Newcastle pożegnało jedną z największych gwiazd - Anthony Gordon po nieco ponad trzech latach zmienia klubowe barwy. Sroki rozpoczęły poszukiwania następcy Anglika, a na ich celowniku znalazł się zawodnik, na którego transferze zarobi Barcelona. Szczegóły ujawnia portal TEAMtalk.

Barcelona „zarobi” na pozyskaniu Gordona

Anthony Gordon rozpoczyna nowy rozdział swojej kariery. Kolejnym przystankiem reprezentanta Anglii będzie Barcelona. Newcastle solidnie zarobiło na sprzedaży swojej gwiazdy. W zimie 2023 roku Sroki pozyskały skrzydłowego z Evertonu za 45 milionów euro, a w lecie 2026 roku sprzedały go za 80 milionów.

Teraz klub z St. James’ Park musi znaleźć następcę 25-latka. Portal TEAMtalk przekonuje, że miejsce wychowanka The Toffees może zająć Abde Ezzalzouli. Marokańczyk za za sobą znakomity sezony, w którym zdobył 15 bramek i zanotował 13 asyst w 43 rozegranych meczach.

Klauzula odstępnego 24-latka wynosi 60 milionów euro, jednak Real Betis jest skłonny pożegnać go za niższą kwotę. W kontekście potencjalnego transferu Ezzalzouliego nie należy zapominać, że Barcelona zarobi 20% wartości następnej transakcji z jego udziałem.

Blaugrana w 2023 roku sprzedała Ezzalzouliego ekipie z Sewilli za 7,5 mln euro, jednocześnie pozostawiając w swoim posiadaniu 50% praw do zawodnika. W zimie 2025 roku Duma Katalonii zrzekła się 30% w zamian za skrócenie wypożyczenie Vitora Roque.





