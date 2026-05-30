On ma zastąpić Gordona. Barcelona otrzyma miliony z transferu

11:57, 30. maja 2026
Michał Stompór
Newcastle pożegnało jedną z największych gwiazd - Anthony Gordon po nieco ponad trzech latach zmienia klubowe barwy. Sroki rozpoczęły poszukiwania następcy Anglika, a na ich celowniku znalazł się zawodnik, na którego transferze zarobi Barcelona. Szczegóły ujawnia portal TEAMtalk.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Barcelona „zarobi” na pozyskaniu Gordona

Anthony Gordon rozpoczyna nowy rozdział swojej kariery. Kolejnym przystankiem reprezentanta Anglii będzie Barcelona. Newcastle solidnie zarobiło na sprzedaży swojej gwiazdy. W zimie 2023 roku Sroki pozyskały skrzydłowego z Evertonu za 45 milionów euro, a w lecie 2026 roku sprzedały go za 80 milionów.

Teraz klub z St. James’ Park musi znaleźć następcę 25-latka. Portal TEAMtalk przekonuje, że miejsce wychowanka The Toffees może zająć Abde Ezzalzouli. Marokańczyk za za sobą znakomity sezony, w którym zdobył 15 bramek i zanotował 13 asyst w 43 rozegranych meczach.

Klauzula odstępnego 24-latka wynosi 60 milionów euro, jednak Real Betis jest skłonny pożegnać go za niższą kwotę. W kontekście potencjalnego transferu Ezzalzouliego nie należy zapominać, że Barcelona zarobi 20% wartości następnej transakcji z jego udziałem.

Blaugrana w 2023 roku sprzedała Ezzalzouliego ekipie z Sewilli za 7,5 mln euro, jednocześnie pozostawiając w swoim posiadaniu 50% praw do zawodnika. W zimie 2025 roku Duma Katalonii zrzekła się 30% w zamian za skrócenie wypożyczenie Vitora Roque.

