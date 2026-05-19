Paulo Dybala blisko głośnego transferu. Marzy o konkretnym kierunku

Paulo Dybala ma ważny kontrakt z Romą do końca tego sezonu. Jak informuje "Sky Sports", Argentyńczyk jest zainteresowany transferem do Premier League.

Paulo Dybala zbliża się do końca swojej umowy w Romie. Kontrakt 32-letniego Argentyńczyka obowiązuje do 30 czerwca, a przyszłość zawodnika wciąż pozostaje otwarta. Według informacji z Włoch, agenci piłkarza spotykały się z władzami rzymskiego klubu, aby omówić warunki nowej umowy. Na ten moment nie zapadła jednak żadna decyzja. Roma zachowuje spokój i wierzy, że uda się zatrzymać jednego ze swoich kluczowych zawodników na kolejne sezony.

Władze Giallorossich mają być przekonane, że finalnie osiągną porozumienie z Dybala i skłonią do pozostania w stolicy Włoch. Argentyńczyk w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował sześć asyst.

Jak informuje „Sky Sports”, Dybala jest otwarty na transfer do Premier League. Angielski kierunek od lat miał być jednym z jego marzeń. Wcześniejsze próby przenosin Argentyńczyka na Wyspy Brytyjskie nie doszły do skutku.

Duży wpływ na jego karierę miały również problemy zdrowotne, które wielokrotnie komplikowały potencjalne transfery i ograniczały zainteresowanie klubów z Anglii. Mimo to Dybala wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych ofensywnych zawodników na rynku dzięki swojej technice i kreatywności. Obecnie Argentyńczyk walczy z Romą o awans do Ligi Mistrzów.

W miniony weekend zespół prowadzony przez Gian Piero Gasperiniego pokonał w derbach Lazio (2:0) w ramach 37. kolejki Serie A, a Dybala zaliczył asystę przy zwycięskiej bramce Gianluki Manciniego.