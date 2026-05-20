Barcelona może stracić pieniądze. Kluczowy będzie ostatni mecz sezonu

FC Barcelona będzie śledzić końcówkę sezonu nie tylko ze względów sportowych. Jak informuje SPORT, ważne dla klubu mogą okazać się losy Mallorki, bo stawką są także przyszłe wpływy finansowe.

Mallorca znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Zespół walczy o utrzymanie i przed ostatnią kolejką ma niewielkie szanse na pozostanie w lidze. Drużyna potrzebuje zwycięstwa z Oviedo oraz korzystnych wyników w innych spotkaniach. Dwie ostatnie porażki mocno skomplikowały sytuację klubu.

Na taki scenariusz zwraca uwagę również Barcelona. Powód jest konkretny. W kadrze Mallorki znajdują się Pablo Torre oraz Jan Virgili. Obaj zawodnicy byli wcześniej związani z katalońskim klubem. Duma Katalonii zapewniła sobie procent od przyszłych transferów obu piłkarzy.

W przypadku Pablo Torre kataloński klub zachował 50 procent od kolejnej sprzedaży. Przy Janie Virgilim ma to być około 40 procent. Szczególnie dużo mówi się o młodszym z zawodników. Skrzydłowy jest jedną z pozytywnych historii obecnego sezonu Mallorki. Jego rozwój został zauważony również na rynku transferowym.

Według medialnych informacji Jan Virgili pojawił się nawet w gronie opcji analizowanych przez Barcelonę przy wzmacnianiu skrzydeł. Nie jest obecnie głównym kandydatem, ale znajduje się na liście rezerwowej. Zainteresowanie zawodnikiem wykazuje również Betis. Klub może zaoferować mu grę w Lidze Mistrzów.

Spadek Mallorki mógłby oznaczać duże zmiany kadrowe i konieczność sprzedaży piłkarzy na mniej korzystnych warunkach. To byłaby ważna informacja także dla Barcelony. Niższe kwoty transferowe oznaczałyby bowiem mniejsze wpływy dla Blaugrany. Dlatego w klubowych gabinetach sobotnie mecze będą śledzone z wyjątkową uwagą.