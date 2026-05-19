Inter Mediolan w letnim okienku może stracić ważnego gracza. Yann Bisseck zaczął być łączony z Premier League. Wśród zainteresowanych jest m.in. Aston Villa - informuje "Corriere dello Sport".

Yann Bisseck łączony z Premier League. Jasne stanowisko Interu Mediolan

Inter Mediolan zdominował włoskie podwórko i już myśli o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Nerazzurri myślą zarówno o wzmocnieniach, jak i rozstaniach. Jak się okazuje, mistrzowie Serie A po sezonie mogą pożegnać Yanna Bissecka. Dziennik „Corriere dello Sport” poinformował, że niemiecki obrońca znalazł się w kręgu zainteresowań Aston Villi.

The Villans jednak nie są jedynym zespołem, który patrzy w kierunku Yanna Bissecka. Niemiec znajduje się również na celowniku innych zespołów z Premier League, których nazw nie ujawniono. Inter Mediolan ma jasny stosunek do swojego obrońcy. Mistrzowie Włoch wiążą z nim przyszłość i nie myślą w tym momencie o rozstaniu.

Aston Villa i inne zespoły Premier League mogą zatem obejść się smakiem. Yann Bisseck na dodatek doskonale czuje się w Interze Mediolan. Klub mocno liczy na Niemca, a na dodatek zawodnik ma dookoła się piłkarzy, którzy wciąż go w wspierają. Defensor wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie Nerazzurrich i na ten moment mowy o żadnym odejściu.

Yann Bisseck w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Niemiecki obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.