Joao Pedro bliżej Barcelony. Niespodziewana decyzja może pomóc

Barcelona widzi w Joao Pedro następcę Lewandowskiego

Joao Pedro znajduje się wysoko na liście życzeń Barcelony. Brazylijski napastnik Chelsea jest jednym z kandydatów do wzmocnienia ataku po odejściu Roberta Lewandowskiego. W klubie trwają analizy dotyczące nowej „dziewiątki”. Według SPORT działacze już kontaktowali się z otoczeniem piłkarza i sprawdzali jego nastawienie do możliwych przenosin na Spotify Camp Nou.

W Barcelonie bardzo cenią profil Brazylijczyka. Klub szuka napastnika skutecznego, mobilnego i dobrze odnajdującego się w grze kombinacyjnej. Właśnie dlatego Joao Pedro ma pasować do wizji budowy ofensywy wokół Lamine’a Yamala. Napastnik Chelsea ma za sobą bardzo udany sezon. Zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst. Dla 24 latka był to kolejny krok w rozwoju i potwierdzenie dużego potencjału.

Joao Pedro nie jest jednak jedynym nazwiskiem analizowanym przez Barcelonę. W kręgu zainteresowań pozostaje także Julian Alvarez. Ten cel jednak wydaje się znacznie trudniejszy do zrealizowania, dlatego Blaugrana skupia się teraz na działaniach przy Joao Pedro.

Chelsea wcześniej nie planowała szybkiej sprzedaży swojego napastnika. Angielski klub liczył, że wartość zawodnika jeszcze wzrośnie w związku z mistrzostwami świata. Joao Pedro powołania jednak nie dostał. To wywołało spore zamieszanie. Według mediów to plus dla Barcelony, która będzie miała teraz więcej argumentów, by zbić cenę za napastnika. Obecnie wycena piłkarza ma mieścić się między 80 a 100 milionami euro.