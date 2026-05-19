Dani Carvajal po sezonie przestanie być piłkarzem Realu Madryt. Hiszpan natomiast może wylądować Serie A. Znalazł się bowiem na radarze czołowych włoskich zespołów - przekazuje Ekrem Konur.

Dani Carvajal po sezonie zakończy najważniejszy etap swojej piłkarskiej kariery. Wraz z końcem czerwca przestanie być zawodnikiem Realu Madryt. Hiszpański defensor jednak nie ma zamiaru przechodzić na piłkarską emeryturę. Ekrem Konur zdradza, że wychowanek Królewskich jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Walczy o niego m.in. czołówka Serie A.

Turecki dziennikarz wymienił nawet włoskie zespoły, które spoglądają na Daniego Carvajala. Hiszpan znajduje się w kręgu zainteresowań Juventusu, Interu Mediolan, AC Milanu oraz Como. Każdy z tych klubów bacznie monitoruje sytuację doświadczonego defensora. Kluby z Italii lubią sprowadzać wiekowych zawodników o uznanym nazwisku, a takim jest właśnie wychowanek Realu Madryt.

Włosi jednak mają poważnych konkurentów w walce o podpis Daniego Carvajala. Obrońca Królewskich jest również łączony z przeprowadzką do Meksyku, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. 34-latek zatem może przebierać w ofertach. Czas finalnie pokaże, z której oferty skorzysta doświadczony Hiszpan.

Dani Carvajal praktycznie całą piłkarską karierę spędził w Realu Madryt. Miał tylko roczną przerwę na wypożyczenie do Bayeru Leverkusen. Hiszpan rozegrał łącznie 450 spotkań w koszulce Królewskich, strzelając 14 goli oraz notując 65 asyst.