Manchester United za wszelką cenę chce pozyskać Rafaela Leao z AC Milanu. Między klubami może dojść do wymiany. Czerwone Diabły są gotowe poświęcić jednego ze swoich piłkarzy, aby pozyskać Portugalczyka - informuje "Caught Offside".

Leao celem Manchesteru United! Dojdzie do wymiany z AC Milanem?

Manchester United szuka wzmocnień, które pozwolą im rywalizować o najwyższe cele zarówno w Premier League, jak i Lidze Mistrzów. Od dawna z przeprowadzką na Old Trafford jest łączony Rafael Leao. Tymczasem angielski klub ma plan na wyrwanie Portugalczyka z AC Milanu. Serwis „Caught Offside” przekazuje, że Czerwone Diabły są gotowe poświęcić jednego ze swoich zawodników, aby podpisać kontrakt ze skrzydłowym.

Wspomniane źródło wymienia nawet nazwisko tych piłkarzy. Manchester United może poświęcić Marcusa Rashforda, Manuela Ugarte lub Joshuę Zirkzee. Oczywiście wartość każdego z wymienionych graczy jest niższa niż Rafaela Leao. AC Milan zatem otrzyma dodatkowo pieniądze z tytułu tej transakcji. Jak wiemy, Rossoneri często zerkali na zawodników Czerwonych Diabłów, których chcieli pozyskać, więc transakcja jak najbardziej wchodzi w grę.

Rafael Leao znów przeżywa trudne chwile w AC Milanie. Portugalczyk często opuszcza boisko wygwizdany przez własnym kibiców. Fani z San Siro nie przepadają za zawodnikiem i ten może wreszcie rozważyć zmianę barw klubowych. Zainteresowanie Manchesteru United jest na tyle poważne, że 27-latek może być spokojny o swoją przyszłość klubową, jeśli będzie chciał opuścić Mediolan.

W obecnym sezonie Rafael Leao rozegrał 30 spotkań pod okiem Massimiliano Allegriego. Zawodnik AC Milanu zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył trzy asysty.