Barcelona pracuje nad transferami. Deco spotkał się z agentem gwiazd

14:52, 19. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Jijantes FC

Barcelona latem będzie dążyła do wzmocnień składu. Celem jest triumf w Lidze Mistrzów. Deco spotkał się z agentem, który reprezentuje kilku znanych zawodników - informuje "Jijantes FC".

Deco
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco już negocjuje transfery nowych zawodników?

Barcelona po raz kolejny zdominowała krajowe podwórko, ale nie była w stanie zrealizować głównego celu, jakim była wygrana w Lidze Mistrzów. Hansi Flick zapewnia, że to jego priorytet na przyszły sezon, a władze klubu zamierzają mu w tym pomóc, wzmacniając latem drużynę. Już wiadomo, że z Katalonią żegna się Robert Lewandowski, więc transfer nowego napastnika to obowiązek. Oprócz tego, w grę wchodzą ruchy do defensywy czy środka pola.

Wśród głównych kandydatów do ataku wymienia się Juliana Alvareza i Joao Pedro. Problem w tym, że obaj mogą być poza finansowym zasięgiem Blaugrany. Wobec tego rozważane są inne, korzystniejsze ekonomicznie opcje. Być może z tego powodu Deco spotkał się z agentem Alim Baratem, który ma w swojej stajnie Nicolasa Jacksona. Napastnik spędził ten sezon na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, a latem wróci do Chelsea. Tam nie ma dla niego miejsca, więc już teraz rozgląda się za nowym pracodawcą.

Jackson nie jest jedynym piłkarzem tego działacza, o którego może zabiegać Barcelona. „Jijantes FC” sugeruje, że tematem rozmowy mógł być transfer Denzela Dumfriesa, którego Barat również reprezentuje. Obrońca Interu Mediolan już w przeszłości był łączony z hiszpańskim gigantem. Choć swego czasu przedłużył umowę, znalazła się w niej też klauzula wykupu za około 25 milionów euro. Barcelona może się o niego postarać, jeśli nie zdoła zatrzymać Joao Cancelo.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości