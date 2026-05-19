Barcelona pracuje nad transferami. Deco spotkał się z agentem gwiazd

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco już negocjuje transfery nowych zawodników?

Barcelona po raz kolejny zdominowała krajowe podwórko, ale nie była w stanie zrealizować głównego celu, jakim była wygrana w Lidze Mistrzów. Hansi Flick zapewnia, że to jego priorytet na przyszły sezon, a władze klubu zamierzają mu w tym pomóc, wzmacniając latem drużynę. Już wiadomo, że z Katalonią żegna się Robert Lewandowski, więc transfer nowego napastnika to obowiązek. Oprócz tego, w grę wchodzą ruchy do defensywy czy środka pola.

Wśród głównych kandydatów do ataku wymienia się Juliana Alvareza i Joao Pedro. Problem w tym, że obaj mogą być poza finansowym zasięgiem Blaugrany. Wobec tego rozważane są inne, korzystniejsze ekonomicznie opcje. Być może z tego powodu Deco spotkał się z agentem Alim Baratem, który ma w swojej stajnie Nicolasa Jacksona. Napastnik spędził ten sezon na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, a latem wróci do Chelsea. Tam nie ma dla niego miejsca, więc już teraz rozgląda się za nowym pracodawcą.

Jackson nie jest jedynym piłkarzem tego działacza, o którego może zabiegać Barcelona. „Jijantes FC” sugeruje, że tematem rozmowy mógł być transfer Denzela Dumfriesa, którego Barat również reprezentuje. Obrońca Interu Mediolan już w przeszłości był łączony z hiszpańskim gigantem. Choć swego czasu przedłużył umowę, znalazła się w niej też klauzula wykupu za około 25 milionów euro. Barcelona może się o niego postarać, jeśli nie zdoła zatrzymać Joao Cancelo.