Juventus wykazuje zainteresowanie Lorenzo Balerdim. Stara Dama będzie miała otwartą drogę do pozyskania Argentyńczyka. Obrońca znalazł się bowiem na wylocie z Olympique Marsylii - przekazuje "TuttoJuve".

Balerdi na wylocie Marsylii! Juventus ma otwartą drogę do transferu

Juventus w letnim okienku transferowym planuje pozyskać nowego defensora. Jeden z tropów włoskiego giganta prowadzi do Francji. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Lorenzo Balerdi. Stara Dama będzie miała doskonałą okazję, aby zakontraktować argentyńskiego obrońcę. Serwis „TuttoJuve” zdradza, że 27-latek znajduje się na wylocie z Olympique Marsylii.

Kontrakt Lorenzo Balerdiego wygasa 30 czerwca 2028 roku. Juventus zatem będzie musiał dość głęboko sięgnąć do portfela, jeśli chce pozyskać reprezentanta Argentyny. Sam zawodnik jest podekscytowany możliwością przeprowadzki do Turynu. Stara Dama ma tego świadomość, więc latem spróbuje pozyskać 27-letniego defensora.

Co ciekawe, już w ubiegłym roku Lorenzo Balerdi mógł wylądować w Juventusie. Zwolennikiem tego transferu był sam Igor Tudor. Argentyńczyk finalnie został w Olympique Marsylii, ale Bianconeri mogą dopiąć swego. Czas pokaże, czy finalnie włoskiej drużynie uda się sfinalizować przyjście wychowanka Boca Juniors.

Lorenzo Balerdi w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Argentyński obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienia, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.