SSC Napoli po sezonie zapewne pożegna Antonio Conte. Włoski zespół zaczął już rozglądać się za nowym trenerem, a jeden z kandydatów wyraził gotowość do pracy - przekazuje Nicolo Schira.

Maurizio Sarri chce wrócić do SSC Napoli

Po ostatniej kolejce sezonu ligowego Serie A może dojść do rewolucji w SSC Napoli. Antonio Conte już miał podjąć decyzję, że nie chce dłużej pracować w klubie z południa Włoch. Azzurri szukają już nowego trenera, a w gronie kandydatów jest m.in. Maurizio Sarri. Tymczasem Nicolo Schira zdradził, że obecny opiekun Lazio wyraził gotowość do powrotu pod Wezuwiusz.

Włoski dziennikarz zdradza, że Maurizio Sarri miał już otrzymać ofertę od SSC Napoli. Propozycja klubu przewiduje kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Na mocy tej umowy doświadczony szkoleniowiec zarabiałby prawie 3 miliony euro rocznie. Azzurri muszą się spieszyć z podjęciem decyzji, ponieważ 67-latek jest także celem Atalanty Bergamo. Trener jest jednak faworytem do podjęcia pracy na Stadio Diego Armando Maradona.

Przyszłość Maurizio Sarriego w Lazio jest już w zasadzie przekreślona. Od dawna trener pozostawał w konflikcie z właścicielem klubu – Claudio Lotito. Do tego wszystko włączyli się również kibice Biancocelestich, którzy stanęli po stronie 67-latek. Szkoleniowiec ewidentnie ma dość pracy w stolicy Włoch i myśli o powrocie do Neapolu, miasta w którym się urodził i klubu, w którym święcił największe sukcesy.

Maurizio Sarri spędził w SSC Napoli trzy lata (2015-2018). Włoch zawsze miał dobre relacje z Aurelio De Laurentiisem. Wydaje się, że 67-latek zrobi wszystko, aby wrócić na południe Italii.