Real Madryt może stracić talent? Coraz więcej sygnałów

10:13, 20. maja 2026
Luka Pawlik

Real Madryt może latem stanąć przed trudną decyzją dotyczącą przyszłości Eduardo Camavingi. Francuskim pomocnikiem zainteresowanie wykazuje między innymi Galatasaray.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Camavinga obserwowany przez kilka klubów. Decyzja jeszcze nie zapadła

Real Madryt ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji dotyczących jednego ze swoich młodych pomocników. Jak informuje dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu na platformie X, turecki Galatasaray miał zapytać o warunki ewentualnego kontraktu Eduardo Camavingi. To natychmiast uruchomiło falę doniesień w europejskich mediach.

Według informacji przekazanych przez insidera, na ten moment nie doszło jednak do złożenia oficjalnej oferty. Klub z La Liga nie otrzymał jeszcze żadnej konkretnej propozycji, a działania Turków mają mieć charakter wyłącznie rozpoznawczy. Klub ze Stambułu zbiera informacje dotyczące sytuacji zawodnika oraz możliwości finansowych potencjalnej operacji.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że przyszłość Camavingi w Madrycie może nie być w pełni stabilna. W niektórych analizach pojawiały się sugestie, że brak powołania do reprezentacji Francji na MŚ 2026, mógł wpłynąć na ocenę jego roli w zespole. To z kolei otworzyło przestrzeń do spekulacji transferowych.

Zainteresowanie francuskim pomocnikiem wykazuje również Borussia Dortmund, która od lat aktywnie działa na rynku młodych talentów. W tle pojawiają się także inne doniesienia medialne sugerujące, że nowy trener Królewskich według części spekulacji Jose Mourinho, może nie widzieć Camavingi w kluczowej roli w swoim projekcie sportowym.

Na ten moment wszystkie informacje pozostają na poziomie wstępnych sygnałów i zapytań, a sytuacja zawodnika w Realu wciąż nie jest przesądzona. Najbliższe miesiące mogą jednak przynieść więcej konkretów w sprawie przyszłości francuskiego pomocnika.

