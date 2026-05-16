Juventus obserwuje zawodnika Tottenhamu. Transfer wisi w powietrzu

19:45, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Juventus rusza na zakupy. Jeden tropów Starej Damy prowadzi do Premier League. A w zasadzie do Tottenhamu Hotspur. Na radarze Bianconerich znalazł się Djed Spence - informuje "Daily Briefing".

Luciano Spalletti
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Djed Spence łączony z Juventusem

Juventus potrzebuje przebudowy składu, jeśli chce z powodzeniem walczyć na kilku frontach. Stara Dama dużo myśli o nowych zawodnikach na boki obrony. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich radarze jest Theo Hernandez. Teraz dowiadujemy się, że trop turyńczyków również prowadzi do Premier League. „Daily Briefing” przekazuje, ze w kręgu zainteresowań Bianconerich znalazł się Djed Spence z Tottenhamu Hotspur.

Transfer bocznego defensora jednak nie będzie taki prosty do zrealizowania. Przede wszystkim turyńczycy czekają na rozstrzygnięcia w Premier League. Jeśli Tottenham Hotspur spadnie z ligi, to Djed Spence będzie łatwiejszy do wyciągnięcia. Utrzymanie Kogutów sprawi, że Stara Dama będzie musiała wyłożyć większe pieniądze na stół. A ich budżet jest oczywiście ograniczony.

Co ciekawe, Djed Spence ma doświadczenie z gry na boiskach Serie A. W przeszłości przez pół sezonu defensor reprezentował barwy Genoi. Była to niezwykle udana przygoda dla Anglika, który zapracował sobie tym na zaufanie w Tottenhamie Hotspur. Można śmiało powiedzieć, że włoska przygoda napędziła karierę 25-latka.

Djed Spence w trwającej kampanii rozegrał 42 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Statystyki strzeleckie angielskiego defensora wskazują na liczbę zero.

